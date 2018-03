Celebrare il patrimonio gastronomico abruzzese con il Summeat Festival

Nato dalla voglia di celebrare il patrimonio gastronomico e tradizionale dell’Abruzzo e della sua gente, SummEat Festival è una nuova idea di convivialità e condivisione che esalta il concetto di artigianalità con le realtà più interessanti del territorio.

Eccellenze del cibo e del vino, arte e musica, laboratori e intrattenimento, la creazione di nuove connessioni e opportunità: tutto questo è SummEat Festival. Cibo, vino e piacere diventano esperienze indimenticabili, alla scoperta delle eccellenze locali e dell'amore per l’artigianalità in tutte le sue forme.

Il festival avrà come cuore pulsate la splendida cornice dell’Aurum di Pescara, ma abbraccerà l’intera città nelle sue zone nevralgiche come Via Cesare Battisti (zona mercato) e Piazza della Repubblica. Per agevolare il raggiungimento dell’Aurum e degli altri spazi del SummEat Festival, non mancheranno terminal di collegamento tra le varie location per ampliare la portata degli appuntamenti.

A rendere il SummEat Festival ancora più speciale ci saranno iniziative spettacolari, ospiti di spicco, influencer e performer di vario genere ad arricchire un programma d’intrattenimento ampio e variegato: eventi di gala con protagonisti chef stellati, concerti, degustazioni, performance di danza e teatro, mostre d’arte indoor e outdoor, performer di street art, light designer, allestimenti speciali tra i vicoli della città e molto altro. Anche i social media lavoreranno in questa direzione, arricchendo la dimensione esperienziale degli eventi.

Non perdetevi tutte le forme del gusto che saranno protagoniste al SummEat Festival: food, intrattenimento, ristorazione, degustazioni, formazione, pasticceria, wine & beverage, intrattenimento, street food, arte e molto altro!

Per diventare anche tu uno dei protagonisti e vivere questa esperienza di piacere, puoi cliccare qui https://summeatfestival.com/ticket-per-il-pubblico/#1516642328553-97906c2a-799f!

Non potete perdere questa occasione di unione perfetta tra i piaceri della terra abruzzese: 21- 24 aprile, Summeat festival Pescara. Per scoprire tutto, ma proprio tutto sul Summeat Festival, potete visitare il sito https://summeatfestival.com/ .

Se avete domande, perplessità, non esitate a contattarci:

email info@summeatfestival.com

telefono +39 085.8962629

Programma artistico musicale del Summeat Festival

(Il costo è incluso nell’ingresso giornaliero)

Aurum - Terrazza Flaiano

Sabato 21/04

13.00 – 15.00

Live Requel (soudtracks, surf, 60's)

Domenica 22/04

13.00 – 15.00

Live MusicArte (swing, jazz, brazilian)

Lunedì 23/04

13.00 – 15.00

Live MicroCosmo (swing, klatzmer, jazz)

Martedì 24/04

13.00 – 15.00

Live Rabuccos (jazz, pop, bossa)

Aurum - Piazzale Michelucci

Sabato 21/04

21.00 – 22.00

Apertura delle ginnaste della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica a cura di Armonia d'Abruzzo

22.00 – 24.00

Da Sanremo Peppe Servillo & Solis String Quartet

Domenica 22/04

22.00 – 24.00

Blood & Glass (Can) - (electro, pop, baroque)

Lunedì 23/04

22.00 – 24.00

Random Recipe (Can) - (hip hop, elettronica, pop)

Martedì 24/04

21.00 – 22.00

Chiusura delle ginnaste della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica a cura di Armonia d'Abruzzo

22.00 – 24.00

Da X Factor Emma Morton & the Graces (blues, pop, jazz)

Via Cesare Battisti (di fronte mercato coperto)

Dal 21 al 24 aprile

Anticipazioni di tutto l’intrattenimento che ci sarà all’Aurum.

Programma gastronomico e di intrattenimento del Summeat Festival

Aurum - Sala Barbella

Sabato 21/04

15.00 - 16.00

"Maison Laurent Perrier, l'eccellenza di una Maison tradizionale" - Degustazione di Champagne Ultra Brut, Brut LP, Rosé. A cura di Nicola Roni, Ambasciatore Italiano dello Champagne 2007.

3 Testing - €35,00

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

16.00 - 16.45

“Piacere Birra” - Corso di degustazione di birre artigianali, con Antonino Di Domizio, Mastro Birraio La Brigantessa, Docente e Presidente ADB Abruzzo. A cura di Malto Buono.

Lezione 1 - Introduzione alla degustazione

Introduzione alle fasi di una corretta degustazione.

Analisi organolettica: esame visivo, olfattivo e gustativo.

Ospite speciale Lorenzo Beghelli, Birraio Birrificio Muttnik (Cernusco sul Naviglio)

4 Testing €15,00

DA 2 A 4 CORSI DI BIRRA €10,00 CAD.

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

17.00 - 17.45

“Piacere Birra” - Corso di degustazione di birre artigianali, con Antonino Di Domizio, Mastro Birraio La Brigantessa, Docente e Presidente ADB Abruzzo. A cura di Malto Buono.

Lezione 2 - Gli ingredienti ed il processo produttivo della birra - Le materie prime: l’acqua, i cereali, il processo di maltazione, i luppoli ed i lieviti.

Processo produttivo, come si produce una birra.

Ospite speciale Arrigo De Simone, Birraio Birrificio Desmond (Pescara)

4 Testing €15,00

DA 2 A 4 CORSI DI BIRRA €10,00 CAD.

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

19.00 - 20.00

“Il Montepulciano, percorso sensoriale” - Degustazione di vini, a cura della Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo.

4 Testing €15,00

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

Domenica 22/04

11.00 - 12.00

Convegno “Progetto Marchio miglio pescarese”, a cura di FLAG Costa di Pescara.

GRATUITO

12.00 - 13.00

“Oli d’Abruzzo” - Degustazione di olio. A cura dell’Azienda Agricola Agriflorio e dell’Azienda Agricola Garra.

GRATUITO

15.00 - 16.00

“Champagne Grand Cru della Côte des Blancs" - Degustazione di Champagne. A cura di Nicola Roni, Ambasciatore Italiano dello Champagne 2007.

3 Testing €35,00

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

17.00 - 17.45

“Piacere Birra” - Corso di degustazione di birre artigianali, con Antonino Di Domizio, Mastro Birraio La Brigantessa, Docente e Presidente ADB Abruzzo. A cura di Malto Buono.

Lezione 3 - Gli stili e gli abbinamenti.

Le birre ad alta fermentazione: le birre belghe, le Ales inglesi, le birre ad alta fermentazione tedesche.

Le birre a bassa fermentazione, fermentazione spontanea e mista.

Le lager americane e tedesche, lambic e gueze.

Ospite speciale Stefano Venturini, Birraio Birrificio Fermento Marso (Tagliacozzo)

4 Testing €15,00

DA 2 A 4 CORSI DI BIRRA €10,00 CAD.

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

18.00 - 18.45

“Piacere Birra” - Corso di degustazione di birre artigianali, con Antonino Di Domizio, Mastro Birraio La Brigantessa, Docente e Presidente ADB Abruzzo. A cura di Malto Buono.

Lezione 4 - Lavorare con la birra artigianale

La comunicazione della birra artigianale, il servizio al tavolo, la mescita con prove pratiche di spillatura, sistema belga, tedesco e inglese.

Ospite speciale Mimmo Loiacono, Birraio Birrificio Bari (Bari)

4 Testing €15,00

DA 2 A 4 CORSI DI BIRRA €10,00 CAD.

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

19.00 - 20.00

“I bianchi d’Abruzzo, percorso sensoriale” - Degustazione di vini. A cura della Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo.

4 Testing €15,00

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

Lunedì 23/04

11.00 - 12.00

Convegno “Il pescato dell’Adriatico”. A cura di Flag Costa di Pescara.

GRATUITO

14.00 - 19.00

Contest “Il Cocktail dell’Adriatico”. A cura dell’Associazione A.I.B.E.S.

GRATUITO

19.00 - 20.00

"Il Pinot Noir nella sua espressione Champenois" - Degustazione di Champagne. A cura di Nicola Roni, Ambasciatore Italiano dello Champagne 2007.

3 Testing €35,00

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

Martedì 24/04

12.00 - 13.00

Convegno “Le tradizioni del mare, il Museo”. A cura di Flag Costa di Pescara.

GRATUITO

16.00 - 17.00

Corso Barman Confesercenti “La vodka nella preparazione dei cocktail: il Moscow Mule”. A cura del Barman Dario D’Albenzio (The blind pig, Pescara).

GRATUITO

19.00 - 20.00

"L'arte dell'assemblaggio, evoluzione della tecnica in Champagne" - Degustazione di Champagne. A cura di Nicola Roni, Ambasciatore Italiano dello Champagne 2007.

3 Testing €35,00

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

Aurum - Piazzale Michelucci

Sabato 21/04

9.00 - 15.30

Corso gratuito di gelateria per non professionisti (età minima richiesta 16 anni; massimo 2 squadre con 4-8 persone per team) con degustazione finale, a cura di Carpigiani (corredo in omaggio).

GRATUITO

10.45 - 12.45

Corso gratuito di gelateria per bimbi dai 5 ai 12 anni, a cura di Carpigiani (corredo in omaggio).

GRATUITO

Domenica 22/04

9.00 - 15.30

Corso gratuito di gelateria per non professionisti (età minima richiesta 16 anni; massimo 2 squadre con 4-8 persone per team) con degustazione finale, a cura di Carpigiani (corredo in omaggio).

GRATUITO

10.45 - 12.45

Corso gratuito di Gelateria per bimbi dai 5 ai 12 anni, a cura di Carpigiani (corredo in omaggio).

GRATUITO

Lunedì 23/04 - Martedì 24/04

Concorso “L’artigiano del gelato” (regolamento e premi sul sito www.summeatfestival.com).

SOLO PER PROFESSIONISTI CON ISCRIZIONE

MASSIMO 40 POSTI DISPONIBILI

Aurum - Terrazza Flaiano

Sabato 21/04

10.00 - 13.00

Live show di pasticceria “Scultura di zucchero artistico". A cura di Emmanuele Forcone, Campione del Mondo di Pasticceria.

GRATUITO

17.00 - 18.00

Presentazione dei piatti dell’Aurum. A cura di Qualità Abruzzo.

"Decorazione all'italiana Ghiaccia Reale". A cura di Angelo di Masso (Pan dell’Orso, Scanno).

GRATUITO

18.00 - 19.00

"La miglior degustazione del gelato in pasticceria". A cura del Pasticcere Federico Anzellotti, Pasticceria Dolce Passione (Pescara) e Gelatiere Fabrizio Camplone, Caprice (Pescara), due Coni nella Guida del Gambero Rosso 2018.

GRATUITO

Domenica 22/04

10.00 - 12.00

“Dimostrazione live di Cake Design”. A cura di Anna Rosa Maggio, Medaglia d'oro Cake international di Birmingham.

GRATUITO

12.00 - 13.15

Show Cooking “Chef Academy Street Food”

Ricetta demo con degustazione: “Original Fish and Chips”, a cura dello Chef Matteo Barbarossa.

Ricetta demo con degustazione: “Riso-mele al cioccolato”, a cura del Maestro Pasticcere e Panificatore Maurizio Di Mario.

Ricetta demo senza degustazione: “Panino gourmet” a quattro mani, a cura di Matteo Barbarossa e Maurizio Di Maio.

Ricetta demo con degustazione alcolica, a cura del Flair Bartender Antonio Fiamingo.

GRATUITO

13.15 - 14.15

“Meringa, spuma al mosto cotto con crumble di grano solina e fico secco di Atessa”. A cura del Ristorante PaneOlio (Pescara) con la collaborazione di Slow Food Pescara.

GRATUITO

15.00 - 17.00

Laboratorio teorico pratico Masterclass. A cura di Chef Academy.

Elaborazione di:

Un piatto salato “Black and White” (Tortello nero al timo e limone), a cura dello Chef Matteo Barbarossa.

Una passeggiata dolce: “Incontro Inatteso” (Tarte al limone e rocher al cioccolato su salsa e spuma al lampone), a cura del Maestro Pasticcere e Panificatore Maurizio Di Mario.

PROMO FESTIVAL €20,00

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

18.00 - 19.00

"Tutto torna a Solina... anche un gelato". A cura del Gelatiere Ida Di Biaggio, gelateria Novecento (Pescara), due Coni nella guida del Gambero Rosso 2018 & Chef.

GRATUITO

Lunedì 23/04

10.00 - 11.00

Live show di pasticceria “Torta al cioccolato". A cura di Lorenzo Puca, Campione Italiano di Pasticceria.

GRATUITO

11.00 - 12.00

"L'oro d'Abruzzo...protagonista del piatto" A cura del Gelatiere Francesco Dioletta, Gelateria Duomo (L'Aquila), due Coni nella guida del Gambero Rosso 2018 & Chef.

GRATUITO

13.00 - 14.00

“Rinfresco pasta madre viva in acqua ed uso in pizzeria”. A cura di Alberto Di Michele (Pizzeria New Sporting, Montesilvano).

GRATUITO

15.00 - 16.30

Corso - laboratorio di Cake Design con soggetti Thun. A cura di Anna Rosa Maggio, Medaglia d'oro Cake international di Birmingham (tutti i soggetti realizzati resteranno a i partecipanti).

PROMO FESTIVAL €20,00

MASSIMO 20 POSTI DISPONIBILI

Martedì 24/04

11.00 - 12.00

Live Show di pasticceria “Monoporzione alla frutta”. A cura di Lorenzo Puca, Campione Italiano di Pasticceria.

GRATUITO

12.00 - 13.00

"Il gelato al centro". A cura del Barman Francesco Silvestri, La Nuova Lavanderia (Pescara) & Anthony Ventrella, Bar Roma (Vasto), Chef Mattia Crisanti e Loris Molino, Trattoria Zi' Albina (Vasto) & Angelo Sarchione, Dalla padella alla brace (Monteodorisio), Gelatiere Ida Di Biaggio, Gelateria Novecento (Pescara).

GRATUITO

Aurum - Terrazza Flaiano – BBQ JUBATTI

(CORSI GRATUITI)

Sabato 21/04

10.00 – 12.00

Show Cooking (specialità ovino)

“Ratatouille su wok in ghisa” - Arcobaleno di verdure e ortaggi rosolati su wok in ghisa.

“Spezzatino cacio e ove” - Un classico della cucina abruzzese in chiave barbecue.

“Frutta grigliata con creme fraiche” - La dolcezza della frutta esaltata dalla cottura al barbecue con la freschezza delle creme fraiche.

16.00 – 18,00

Show Cooking (specialità suino)

“Melanzane in ember con crema di ricotta” - Crema di melanzane cotte sulle braci con quenelle di ricotta, menta e sesamo.

“Capocollo arrosto” - Una facile preparazione che esalta la succosità di questo taglio.

“Strudel aperto di mele con pinoli e panna alla cannella” - Non tutte le ciambelle riescono col buco e non tutti gli strudel sono a fagotto.

Domenica 22/04

10.00 - 12.00

Show Cooking (specialità suino)

“Cialde di polenta croccante con cipolle caramellate e lardo di colonnata” - Polenta morbida o dura? Croccante è meglio.

“Ribs veloci (quasi…)” - Le classiche costatine americane rivisitate in chiave mediterranea.

“Barchette di albicocche grigliate con cuore morbido” - Finché le barchette si lasciano grigliare, lasciale sulla griglia)

16.00 - 18.00

Show Cooking (specialità bovino)

“Midollo su crostino di pane” - La burrosità del midollo alla griglia incontra la croccantezza del crostino.

“Tagliata di Cube roll al Whiskey” - Prima di grigliare si prega di ubriacare la bistecca!

“Gnomi di fragole” - Un dolce semplicemente magico.

Lunedì 23/04

10.00 – 12.00

Show Cooking (specialità bovino)

“Verdure alla griglia” - Un piatto semplicemente colorato.

“Tagliata di bavetta all’orientale” - Un secondo taglio valorizzato da sapori orientali e dal barbecue.

“Strudel aperto di pesche con panna a basilico” - Questa volta le mele le lasciamo a casa e scegliamo le pesche in rischioso abbinamento.

16.00 – 18.00

Show Cooking (specialità ovino)

“Ratatouille su wok in ghisa” - Arcobaleno di verdure e ortaggi rosolati su wok in ghisa.

“Coscio di agnello alla menta con salsa tzatziki” - L’Abruzzo incontra l’Oriente.

“Frutta grigliata con creme fraiche” - La dolcezza delle frutta esaltata dalla cottura al barbecue con la freschezza della creme fraiche.

Martedì 24/04

10.00 – 12.00

Show Cooking (specialità suino)

“Peperoni in ember” - Come una volta...direttamente sulle braci.

“Pork Belly” - L’altro modo (americano) di gustare la porchetta, ma non arrotolata.

“Gnomi di fragole” - Un dolce semplicemente magico.

16.00 - 18.00

Show Cooking (specialità bovino)

“Cialde di parmigiano con cipolle caramellate e mousse all’aceto balsamico” - Croccante, morbido e spumoso...che vuoi di più dalla vita?

“Spinacino (tri tip) al Rum” - La storia si ripete, prima di grigliarla…ubriacala!

“Frutta grigliata con mousse allo yogurt” - Il barbecue esalta la dolcezza della frutta, la mousse fa il resto...)

Piazza della Repubblica

Dal 21 al 24 aprile

Street food selezionati e intrattenimento dalle ore 11 alle ore 23