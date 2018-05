Comunicarecon: Rg Droni e Cittanet presentano il corso sui droni e video

#Comunicarecon sono una serie di corsi creati da Cittanet per aiutare tutti coloro che si stanno avvicinando al mondo del web. Una serie di corsi che spiegano le diverse sfumature della comunicazione, con la regia, i video, la scrittura e l’utilizzo di WordPress.

In questo mare del web, è necessario avere gli strumenti giusti per comprendere le dinamiche e inizare a navigare.

Ecco che nasce l’idea di questi corsi base, con lo scopo di fornire degli strumenti utili a chi si sta avvicinando a questo grande mondo della rete.

Il corso con RG Droni si terrà il 14 giugno, proprio a San Salvo: una giornata dedicata a coloro che si avvicinano al mondo dei video professionali, e in particolare foto e video con i droni.

E’ un corso propedeutico al volo, alle riprese video e al montaggio che introduce ai concetti di manualità indispensabili per portare in volo un APR e per fare I video.

Il corso è accessibile a tutti, non servono particolari conoscenze, ma una gran voglia di apprendere un mondo, quello dei video, sempre più dirrompente sul web.

Nel programma si svilupperanno le seguenti tematiche: il radiocomando, i comandi di volo, check list prevolo, la strumentazione di volo e controllo, manovre di hovering, valutazione di distanza e altezza, orientamento, tecniche di atterraggio, modalità di volo, voli in circoli, voli su target, slalom, situazioni di emergenza, voli per rilievi e voli per riprese video, inquadratura video, bilanciamento del bianco, messa fuoco, campi e piani di ripresa, approccio base al montaggio, effetti video, unione delle clip, regolazioni audio, inserimento di musiche, titolazione, elementi di base di post produzione video.

Un occasione unica per la nostra comunità: la possibilità di conoscere tutti i trucchi sui droni ad un palmo dal vostro naso. Un’opportunità per gli "affamati deò web", perchè che mondo sarebbe senza video?

