-5 giorni per approfittare della prevendita di #Comunicarecon

4 corsi dedicati alla comunicazione: regia, droni e video, scrittura 2.0 e WordPress.

Nomi dal calibro di Leone Balduzzi e RG Droni, seguiranno i corsi organizzati per chi è alle prima armi o vuole iniziare a comprendere tutti i meccanismi della comunicazione.

Ma soprattutto questi 4 corsi sono in prevendita, valida fino al 05 giugno!

Il tempo scorre, quindi bisogna approfittarne: la prevendita sta per scadere.

4 corsi, tutti a giugno, dedicati alla comunicazione in tutte le sue sfumature: regia, droni e video, scrittura per blog 2.0 e WordPress.

14 giugno RG Droni: corso base di video e droni. Sappiamo tutti quanto sono importanti I video per la comunicazione digitale: il mondo ha fame di video. Ecco che questo corso nasce per coloro che vogliono imparare: come si costruisce un video. Cittanet con RG Droni presentano il corso dedicato alle riprese e foto con I droni, un corso propedeutico al volo e al montaggio.

18 giugno Blog e scrittura 2.0. La nuova era della scrittura, quella da 2.0. In compagnia di Antonio Cilli, la lezione sarà in parte teorica e in parte pratica, dedicata a le figure che al momento sono le più gettonate: Copywriting, scrittura per Content Curator, Social Media Menager, Giornalismo. Un corso per chi ha la passione per la scrittura, con argomenti personali, di storytelling, di comunicazione aziendale.

20/21 giugno a Lezione con Leone Balduzzi un regista della nostra terra, che ha sbarcato I confini, diventando un acclamato director e photographer dalla fama nazionale. In questo corso passerete due giorni proprio con lui, sbirciando I trucchi del mestiere, toccando con mano la genialità.

22 giugno da 0 a Blog con WordPress. Francesco Spina insegnerà tutto ciò che c’è da sapere su questo mondo sconosciuto, la piattaforma che ha più utenti in assoluto, assolutamente da conoscere per chi vuole conquistare le terre assolate del web.

Potete decidere di iscrivervi a tutti e quattro i corsi, o anche solo ad alcuni, a voi al scelta! I corsi sono stati pensati per fornire le linee guida base per il web, per la comunicazione digitale che ha preso “pieno possesso” della nostra vita. Un’aspetto, quindi, da non ignorare, ma da conoscere per saper gestire.

Cosa aspettate quindi? L'offerta è valida fino al 05 giugno: non potete perdere questa occasione! Noi siamo pronti, e voi?



