Comunicarecon Blog e Scrittura 2.0: ultimo giorno per iscriversi!

Avete presente quando vi parlano di scrittura sul web ma voi non riuscite proprio a capire?



Tutti quei paroloni in inglese che per voi non hanno un senso: il web sembra essere un luogo lontano, un’Isola che non c’è.



E’ ora di cambiare!



Il corso Blog e Scrittura 2.0 è stato creato proprio per questo: guidare coloro che si avventurano per la prima volta nel mare del web.

Iscrivit al corso!



Verrà spiegata l’importanza del blog, il perchè è così importante avere un blog ma, soprattutto come si scrive su un blog? Di cosa parlare veramente per non risultare una blogger come

tante?



E ancora, ci sarà una lunga spiegazione sulle nuove figure che in questo momento la fanno da padrone sul web, come il Content Curator o il Social Media Manager.



Parlermo anche di giornalismo, di come diventare giornalisti, partendo da una domanda fondamentale: ma il giornalismo è davvero morto?



E poi parleremo del famoso Storytelling, della comunicazione aziendale.



Insomma una giornata davvero interessante, per chi è alle prime armi e vuole capire come muoversi.



Il 18 giugno dalle ore 09:00, presso la sede di .net, con una breve pausa pranzo, trascorrete insieme tutto il giorno, per analizzare da vicino il web.

Iscriviti al corso!



Ormai internet è nelle nostre case, un amico quotidiano: non possiamo fare a meno di conoscerne tutti I perchè!



Ecco che non potete perdere questa occasione: il tempo sta per scadere!



Segnate quindi la data: 18 giugno.



Cosa aspettate?

Iscriviti al corso!