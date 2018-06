Comunicarecon: rivivi con noi la giornata del corso di Blog e Scrittura 2.0

Proprio ieri, in via Duca degli Abruzzi, si è tenuto il corso di Blog e Scrittura 2.0: un corso creato per chi vuole imparare a navigare sul web.

Il corso è partito dalle 9, con una prima domanda fondamentale: cosa ti ha spinto ad iscriverti al corso?

Da lì, inizia una piccola digressione sull’evoluzione della scrittura e della comunicazione, i passi da gigante fatti dal primo libro stampato fino ad oggi.

Ed è proprio dell’oggi che il corso si è soffermato: la potenzialità dei media, l’agenda setting, i blog e perché aprirli, la libertà di stampa.

Un dibattito acceso, un botta e risposta tra Antonio Cilli e gli iscritti: attenti, pieni di domande su argomenti che attraversano le nostre vite quotidiane, ma di cui siamo inconsapevoli.

Il corso si è poi soffermato su la strategia digitale secondo Cittanet, con il blog posto al centro della strategia e 3 step da seguire per creare una piattaforma con una certa visibilità.

Il corso si è inoltrato anche nel pomeriggio, con un focus in particolare: come scrivere un post?

Alla fine ancora domande, curiosità, tante risate per concludere il corso Blog e Scrittura 2.0

Se non ti sei iscritto al corso di Blog e Scrittura 2.0, hai ancora un’occasione: venerdì 22 ci sarà il corso su WordPress. Come utilizzare una delle piattaforme più amate dai blogger?

Iscriviti al corso!

Da 0 a WordPress nasce proprio per questo: durante il corso verranno svelati tutti i passaggi, dall’acquisto di un dominio fino alla scrittura di un articolo.

Scoprirete come:

-si acquista e configura un dominio,

-come si installano i template di WordPress,

-avrete una panoramica di tutto il pannello dell’amministrazione,

-come si crea un articolo,

-come impostare titolo e immagine.

I piccoli passi per imparare a utilizzare la piattaforma del blogger per eccellenza.

E allora cosa aspetti? Non puoi perdere questa occasione: iscriviti al corso!