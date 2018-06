Comunicarecon: solo 2 giorni per iscriversi al corso di WordPress

Un corso molto importante per chi vuole buttarsi nel mondo della rete.

Si sente parlare di blog e blogger, ma per diventare dei comunicatori sul web è necessario conoscere gli strumenti, come WordPress.

La piattaforma più utilizzata da tutti i blogger, WordPress è un mondo che va conosciuto.

Iscriviti al corso!

Da 0 a WordPress nasce proprio per questo: durante il corso verranno svelati tutti i passaggi, dall’acquisto di un dominio fino alla scrittura di un articolo.

Scoprirete come:

-si acquista e configura un dominio,

-come si installano i template di WordPress,

-avrete una panoramica di tutto il pannello dell’amministrazione,

-come si crea un articolo,

-come impostare titolo e immagine.

I piccoli passi per imparare a utilizzare la piattaforma del blogger per eccellenza.

Iscriviti al corso!

Sarete in compagnia di Francesco Spina, esperto di informatica e tecnologia: il suo primo approccio risale già all’età di 12 anni, quando internet era solo un sogno.

Inizia a creare i primi siti internet nel 1997 e da più di 20 anni di esperienza nella programmazione web e nella gestione di database sono integrati da studi di Economia Informatica.

Ecco che non potete perdere questa occasione: il tempo sta per scadere!

Segnate quindi la data: 22 giugno.

Luogo e data? San Salvo dalle ore 09:00 alle 13, seguito da una breve pausa pranzo, per continuare nel pomeriggio.

Cosa aspettate?

Iscriviti al corso!