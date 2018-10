Equipaggiamento da sci: i consigli per iniziare a sciare senza farsi mancare nulla

Velocità, adrenalina, paesaggi stupendi e tempo da passare in famiglia. C’è uno sport che coniuga tutto questo: lo sci. Se avete la fortuna di abitare vicino a una località sciistica, o semplicemente avete intenzione di passare le prossime vacanze in montagna, non potete perdere l’occasione di passare del tempo con gli sci ai piedi, il tutto mentre vi godete il relax e la pace della montagna.

Lo sci è uno sport adatto a tutte le età: grandi e piccoli non fa differenza, l’importante è divertirsi, sempre con la giusta dose di attenzione e buon senso. Se è la prima volta che praticate lo sci, sappiate che avrete bisogno dell’attrezzatura giusta per godervelo al meglio. Andiamo a vedere insieme di cosa c’è bisogno!

Innanzitutto la prima cosa da procurarsi sono gli sci. Come sceglierli? In generale, non è possibile consigliare un modello unico adatto a tutti: ce ne sono di tantissimi tipi, con differenze sostanziali. Gli sci devono venire scelti in base all’utilizzo, e alle caratteristiche fisiche dello sciatore. Per principianti, è bene iniziare con sci da pista, che garantiscono una buona presa con la neve, riducendo il rischio di cadute e scivoloni, e una ottima reattività in curva. Un altro aspetto da tenere in considerazione è la lunghezza degli sci. In questo caso una regola generale esiste: più gli sci sono corti, più sono maneggevoli e comodi. I principianti, quindi, dovrebbero orientarsi verso misure minori. Il tutto in relazione all’altezza: gli sci da pista dovrebbero essere lunghi dai 5 ai 15 cm in meno rispetto alla propria statura.

Il controllo sugli sci in discesa è influenzato anche dal peso dello sciatore. Gli sci rigidi sono sconsigliati per chi pesa poco, perché c’è il rischio di perdere tenuta e quindi scivolare. In questo caso, meglio scegliere un modello morbido, mentre quelli medi sono perfetti per chi pesa di più.

Adesso che vi siete procurati gli sci adatti, è il momento di pensare all’abbigliamento. E’ scontato dire che il clima in montagna è molto rigido, e quindi è necessario vestirsi con abiti pesanti che tengano al caldo: attenti a non esagerare, però, per non ritrovarsi ricoperti di sudore al termine della discesa. Assolutamente necessaria è una giacca da sci, che tenga al caldo e protegga dal vento durante la discesa. I materiali sono importantissimi: ormai è possibile trovare ottime giacche in tessuto termico e impermeabili. Le giacche inoltre devono essere abbastanza lunghe da scendere al di sotto della vita, in modo da evitare che in caso di cadute la neve si infili nei vestiti.

Oltre alla giacca, sono importantissimi i pantaloni da sci. Anche qui attenzione ai materiali: servono pantaloni pesanti, in materiali impermeabili e in tessuto termico per tenere al caldo. Naturalmente, devono essere comodi, per non intralciare i movimenti. Sul mercato ci sono decine di modelli: da quelli classici a quelli con copri caviglie interni per evitare che la neve si infili negli scarponi.

Per lo sci, gli accessori sono importanti quanto l’abbigliamento. Per prima cosa il casco: indispensabile, perché sciando le cadute sono sempre dietro l’angolo. Scegliete modelli omologati, che garantiscono una buona protezione. Alcuni, inoltre, hanno anche strati interni imbottiti, per proteggere dal freddo. Prestate la massima attenzione nello scegliere il casco da sci migliore. Su internet, come ad esempio sul sito di articoli sportivi Addnature, potete visionare decine di modelli di ottima qualità.

Molto utile è anche lo scaldacollo. I modelli da sci hanno il pregio di coprire anche parte della faccia e le orecchie, per ripararci dal vento durante la discesa. Per le mani, muffole o guanti: la scelta dipende dalla vostre preferenze, anche se le muffole hanno il pregio di lasciare le dita libere in caso di bisogno senza doverle sfilare. Per ultimo gli occhiali che, lungi dall’essere solo un accessorio estetico, sono utilissimi, perché proteggono dagli accecanti riverberi del sole sulla neve.

A questo punto il vostro equipaggiamento da sci dovrebbe essere al completo. Non vi resta che buttarvi alla scoperta di questo affascinante sport in una delle tante fantastiche località sciistiche del nostro paese.