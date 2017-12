A poche ore dalla prima "E' nu sceur d vecchiaia", commedia dialettale in tre atti, teatro Italo Argentino di Agnone

Ci siamo, tra poche ore la compagnia agnonese dei Giocondieri porterà sul palcoscenico del Teatro Italo Argentino di Agnone la commedia in tre atti in dialetto agnonese titolata "E'nu sceur d vecchiaia" Un cast di veterani della recitazione dialettale e tre giovanissimi e bravi, alla loro prima esperienza. L'autore, regista, mitico personaggio agnonese Antonino Patriarca, fondatore della storica compagnia, raggiunto telefonicamente ha dichiarato

" Siamo pronti e sorpresi per la richiesta straordinaria per l'acquisto dei biglietti per assistere allo spettacolo. Mi emoziona soprattutto il pubblico e l'affetto e la stima che ci dimostra" Antonino Patriarca probabilmente non conosce il detto "usato garantito", tutti conoscono il suo estro, le tematiche delle sue commedie, e il divertimento assicurato

La commedia sarà replicata sempre a Agnone il 6 Gennaio 2018 ore 20.30,Teatro Italo Argentino

Questa sera 28 Dicembre 2017

Ore 20-30 Presso Teatro Italo Argentino di Agnone E' nu sceur d vecchiaia https://www.facebook.com/events/317800482034098/