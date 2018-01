Epifania,a Capracotta concerto di musica popolare, chitarra,piffero, organetto,zampogna,mandolino, con i Musicanti del Piccolo Borgo

A Capracotta il 6 Gennaio alle 21.30 "Stella Cometa", concerto dell 'Epifania presso la Chiesa Madre con i Musicanti del piccolo borgo, gruppo di musica popolare italiana formatosi nella metà degli anni settanta con lo scopo di riproporre le musiche tradizionali dell'Italia centro-meridionale.

Hanno svolto un'approfondita attività di ricerca soprattutto in Lazio e Molise, raccogliendo sul campo saltarelli e tarantelle, canti religiosi e ninnananne, musiche da ballo e stornelli.

I Musicanti si sono particolarmente impegnati nello studio degli strumenti musicali tradizionali più strettamente legati al mondo agropastorale come: mandolino, mandola, mandoloncello, chitarra, chitarra battente, chitarra basso, piffero, zampogna (a chiave e alla zoppa, surdulina), flauto dritto, violino, organetto (a due, quattro e otto bassi), castagnette, traccole, tamburi e tamburelli (campani, pugliesi e calabresi) ed il bufù (tamburo a frizione molisano).

Particolare, considerata la collocazione Tosco-Laziale dei componenti del gruppo, è la passione per uno strumento nordico come il piffero delle quattro province, l'abilità di Stefano Tartaglia, accompagnato da Silvio Trotta, nel padroneggianare lo strumento, la conoscenza del repertorio e la partecipazione alle feste e raduni (come la Curmà di Pinfri ritrovo annuale di tutti i pifferai) ne fanno due portatori della tradizione delle quattro province.

Formazione