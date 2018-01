Programma stagione teatrale Agnone, 5 spettacoli di grande successo

Cinque spettacoli di straordinario successo e di genere variegato,

artisti di grande respiro culturale. Sono queste le caratteristiche

della stagione al Teatro Italoargentino di Agnone presentata dalla

Fondazione Molise Cultura insieme al Comune di Agnone.

La presidente Antonella Presutti ha illustrato nel dettaglio gli

eventi: "La stagione apre il 26 gennaio in maniera strepitosa con il

giallo di Agatha Christie "Dieci piccoli indiani", un grande classico

con tra gli altri attori, Ivana Monti; il cartellone prosegue il 20

febbraio con "Maledetto Peter Pan" con Michela Andreozzi, in uscita

anche con il film al cinema "Sconnessi" che si preannuncia un grande

successo; il 17 marzo "Napule è... n'ata storia" con Mariangela

D'Abbraccio; l'11 aprile sarà in scena "Le Bal, l'Italia balla dal

1940 al 2001" , l'evoluzione e la crescita dell'Italia vista

attraverso la passione del ballo"; il 20 aprile la stagione chiude in

bellezza con "Terroni, la vera storia dell'unità d'Italia", tratto

dall'omonimo libro di Pino Aprile". La presidente ha sottolineato

anche i prezzi accessibili a tutti: l'abbonamento intero, 5 spettacoli

45 euro; abbonamento studenti ridotto, 5 spettacoli 25 euro; biglietto

intero 10 euro, biglietto studenti 6 euro. E la novità della

possibilità di acquistare on line i biglietti, scegliendo comodamente

da casa il posto preferito.

Il consigliere delegato alla Cultura Nico Ioffredi ha evidenziato:" la

presenza costante sul territorio della cultura per offrire a tutti la

possibilità di assistere a spettacoli di elevato tenore".

Il vicesindaco di Agnone, Linda Marcovecchio, con notevole entusiasmo

ha dichiarato:" Siamo molto contenti anche quest'anno di accogliere

nel nostro teatro tali spettacoli e siamo sicuri che avranno un grande

successo di pubblico".

Infine Enzo Di Pasquo, presidente dell'Associazione Amici del teatro

Italoargentino, ha voluto ringraziare calorosamente "la Fondazione

Molise Cultura per l'opportunità della stagione che da anni

arricchisce il teatro di grandi spettacoli. Un ringraziamento

particolare, ha concluso Di Pasquo, anche alla Regione Molise che ha

finanziamento interventi per 35mila euro all'interno del teatro".

PROGRAMMA STAGIONE TEATRALE AGNONE

26 gennaio 2018

DIECI PICCOLI INDIANI

Giulia Morgani/Pierluigi Corallo

Caterina Misasi/ Pietro Bontempo

Leonardo Sbragia/Mattia Sbragia/Ivana Monti

Luciano Virgilio/Alarico Salaroli/Carlo Simoni

di Agatha Christie

Regia di Ricard REGUANT

20 febbraio 2018

MALEDETTO PETER PAN

Michela ANDREOZZI

Regia di Massimiliano VADO

17 MARZO 2018

NAPULE È…N’ATA STORIA

Mariangela D’ABBRACCIO

Regia di Consuelo BARILARI

11 aprile 2018

LE BAL

L’ITALIA BALLA DAL 1940 AL 2001

Regia di Giancarlo FARES

20 aprile 2018

TERRONI

LA VERA STORIA DELL’UNITA’ D’ITALIA

Roberto D’ALESSANDRO

Tratto dall’omonimo libro di Pino APRILE

