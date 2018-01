Al via anche quest'anno la stagione teatrale.Consigliera Pina Catauro: Cogliamo questa bella opportunità!

Venerdì 26 gennaio parte la stagione teatrale all'Italo Argentino di Agnone grazie all'impegno del Presidente Enzo Di Pasquo e alla Fondazione Molise Cultura patrocinata dalla Regione. Sono in programma cinque spettacoli a cui si può assistere ad un prezzo irrisorio: l'intero abbonamento costa 45 euro (25 per gli studenti).

Come consigliere comunale rivolgo a tutti l'invito a cogliere questa opportunità; in primis al sindaco e agli altri consiglieri ma anche agli insegnanti, promotori di cultura in tutte le sue forme, ai giornalisti, ed ancora ad autori, registi ed attori dilettanti che ci allietano durante l'anno con i loro spettacoli, dialettali e non,e in particolare agli studenti perché il teatro è insieme momento di svago m anche di approfondimento e arricchimento culturale.

Da appassionata spero vivamente che la risposta della cittadinanza sia migliore dello scorso anno; è poco stimolante se non avvilente per compagnie di attori professionisti recitare di fronte ad una platea semivuota.

Il nostro teatro è una piccola perla per niente scontata in una realtà come la nostra, ci offre anche cinema ed è una ottima cornice per conferenze, dibattiti ed eventi di vario genere. Mantenerlo vivo e attivo il più possibile è un impegno che deve riguardarci tutti.

Ci lamentiamo, quasi sempre a ragione, dei servizi che non abbiamo, di quelli perduti negli anni, dobbiamo però anche difendere maggiormente e sostenere quel che c'è. Ogni attività che chiude, che finisce, pubblica o privata che sia, è una sconfitta per l'intera comunità.

Vi aspetto a teatro. Grazie

Pina Catauro