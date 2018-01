Al teatro Italo Argentino domani sera 'Dieci piccoli indiani... e non rimase nessuno!', testo tratto dall’omonimo libro di Agatha Christie

Il teatro Italo argentino riapre i battenti domani sera 26 Gennaio alle 21 con 'Dieci piccoli indiani... e non rimase nessuno!', testo tratto dall’omonimo libro di Agatha Christie che vedrà in scena, tra gli altri, una bravissima Ivana Monti.

Enorme successo sia a Madrid che a Barcellona, l’adattamento vede tutti i personaggi ben caratterizzati e delineati nelle loro profondità interiori con una resa scenica rinnovata ma fedele allo spirito originale. Il famoso giallo è una versione in due atti diretta dal regista spagnolo Ricard Reguant, che nelle note di regia scrive: “Questa nuova versione teatrale si adatta ai tempi e all’estetica del momento, facendo godere il pubblico nella ricerca dell’enigma preparato dalla signora Aghata; questi dieci ‘piccoli indiani’ bloccati nell’isola sono vittime o assassini? Questa è la stessa domanda che la scrittrice pone a sé stessa mostrando al pubblico il lato nascosto di una classe borghese e aristocratica mischiati insieme in un’unica arena, rivelando le proprie carenze facendoli confrontare e sbranarsi per la sopravvivenza fino a diventare esseri volgari e ordinari. Sembra quasi una vendetta della stessa Christie verso una classe dirigente nella società inglese in cui la stessa scrittrice vive agiatamente e dalla quale vuole evadere, costringendosi a diventare lei stessa la carnefice verso i suoi personaggi”.