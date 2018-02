Cultura-Agnone-Centro studi Alto Molise presenta il libro "Origami"di Giuliana Bagnoli e Luigi de Capua

Sabato 24 febbraio 2018, il Centro Studi Alto Molise di Agnone presenta il libro "Origami. Segrete combinazioni di prosa e versi" di Giuliana Bagnoli e Luigi Mattarocchia de Capoa, Morlacchi Editore.

Nella Sala convegni dello storico Palazzo Martisciano - Bonanni, ne parlerà con gli autori, per il Centro Studi Alto Molise, Marcella Amicone .

IL LIBRO

Nelle fessure degli occhi socchiusi gli ologrammi assumono la forma delle storie dell’infanzia e i contorni del luogo dove essa si è espressa in tutto il suo potenziale. Perché ti accompagna nel tempo il paese del cuore, il tuo Rio Bo’; si dilata nella fantasia della mente, trapassa il quotidiano, si fa grande o piccolo e risponde alle attese; svanisce se lo trascuri, riappare se lo chiami, ti consola in silenzio come te lo aspetti.