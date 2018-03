Marcella Sammartino danza e vince la selezione di “Ballando con le Stelle”. La giovane ballerina e' di origine agnonese

Ha partecipato, ha dato il meglio di sé ed ha vinto la selezione. Marcella Sammartino di Campobasso della Dancing Art Molise non ha nascosto la sua emozione per la grande gioia quando Milly Carlucci ha annunciato il suo nome su Rai Uno, dieci minuti fa, come finalista di Ballando on The Road (in foto il momento della proclamazione).La giovane ballerina è discendente di agnonesi,il nonno paterno era di Agnone

La trasmissione, legata all’ormai classico spettacolo del sabato sera, prevede la selezione di talenti della gente comune provenienti da tutta Italia, al fine di entrare a far parte della grande famiglia di Ballando con le Stelle.

53 partecipanti sono stati selezionati in un giro d’Italia che ha visto la partecipazione di più di 10mila ballerini: tra gruppi, coppie e singoli.

Dalle quattro puntate usciranno otto finalisti che scenderanno in pista a Ballando con le stelle, dando vita a un torneo parallelo. Tra questi otto c’è anche lei, Marcella. In bocca al lupo e auguri a lei e alla sua famiglia