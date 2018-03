"Come le barche stanche della calma", il nuovo libro di poesie dell'artista Carla Cerbaso, pittrice, scultrice di origini agnonesi

E' uscita oggi 7 Marzo la pubblicazione del libro di poesie "Come le barche stanche della calma" edito da Edizioni Tabula Fati. Sono poesie che parlano di un percorso personale, ma che racchiudono temi universali visti dalla pittrice e scultrice Carla Cerbaso, di origini agnonesi, che si esprime anche con le parole.

L' affermata artista in una breve intervista spiega le motivazioni di questa sua ulteriore scelta:

"Queste tre arti non necessitano l’una dell’altra, sono linguaggi universali che comunicano da soli: una cosa ho compreso, posso toccare con gli occhi, guardare con le mani, ricordare con l’olfatto, come posso dipingere con le parole, narrare con i colori, ascoltare il silenzio della materia, perché ognuna di queste arti mette in moto i miei sensi"

Complimenti a Carla Cerbaso orgoglio agnonese e molisano