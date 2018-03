Modifiche apportate al portoncino di accesso della chiesa Sant'Emidio di Agnone, le proteste di alcuni

Al portale della bellissima chiesa di Sant'Emidio di Agnone e' stato sostituito uno degli specchi in legno del portoncino di accesso con un vetro dal quale si può osservare all'interno e nel contempo può rimanere chiuso durante le funzioni e non splalancato come precedentemente. Il fatto ha suscitato rimostranze e proteste e non solo chiacchiericcio ma anche lettere inviate al Sindaco di Agnone e al Vescovo di Trivento. E qualcuno parla di deturpazione di una vera opera d'arte, ma senza ombra di dubbio prima di operare una modifica su una opera d'arte sicuramente si e' inteso consultare soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del molise - MiBACT