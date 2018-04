Marcella Sammartino , la giovane e talentuosa ballerina molisana Sabato 7 Aprile sul palco di "Ballando con le stelle"

Marcella Sammartino la giovane ballerina della Dancing Art Molise di Campobasso e di origini agnonesi una delle otto finaliste di Ballando on the Road,http://www.altomolise.net/notizie/arte/16571/marcella-sammartino-danza-e-vince-la-selezione-di-ballando-con-le-stelle-la-giovane-ballerina-e-di-origine-agnonese selezione di talenti tra la gente 'comune' sarà, come lei stessa annuncia in un post fb sabato 7 Aprile alle 20.30,sul palco di Ballando con le stelle, trasmissione di Rai 1, condotto da Milly Carlucci e scrive:

"Sabato prossimo continuerà la mia avventura sul palco di Ballando con le Stelle. Io ce la metterò tutta ma questa volta avrò bisogno del vostro sostegno!", sapremo successivamente come aiutare la giovane e talentuosa artista molisana

https://www.facebook.com/marcella.sammartino/videos/1525982320833533/