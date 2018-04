3°Festival culturale Rom e Sinti

L' associazione Rom In Progress in collaborazione con la cooperativa il Geco, organizza la terza edizione del Festival culturale Rom e Sinti,

che si terrà presso l'auditorium UNITA' D'ITALIA (ISERNIA) 8 APRILE 2018 ALLE ORE 17:00 .

In occasione della giornata mondiale dei Rom e Sinti è stato organizzato per il terzo anno consecutivo il

Festival della cultura Rom e Sinti al fine di valorizzare le risorse artistiche della comunità rom, per far conoscere la bellezza di un popolo , proponendo esempi positivi di integrazione nel tessuto sociale, mentre spesso veniamo oscurati da quelli che sono stereotipi e pregiudizi.

All' interno della giornata abbiamo previsto diversi momenti:

Presentazione del programma "MOVIMENTO ROM E NON ROM: INSIEME SI PUO' "

relatori :

Sara Ferri ( attivista dei diritti umani)

Sara Cetty ( mediatrice culturale)



Si tratta di un'iniziativa sociale promossa da ''Romni Onlus'' in collaborazione con '' I Rom per il futuro ( Romanò pala tetehara ) '' e ''Rom e Romnia –Europa'' Finanziata da Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), che prenderà avvio l'8 Aprile

a Isernia, Pavia, Roma e Torino.



Tale movimento è finalizzato alla realizzazione di importanti obiettivi, quali: promuovere l'inclusione sociale dei gruppi Rom Sinti e Camminanti (RSC) in Italia attraverso la mobilitazione di risorse umane;



creare una rete tra le organizzazioni RSC e la società civile;



costruire "un' agenda comune" in grado di definire buone pratiche e un codice di auto-regolamentazione.



Il focus del progetto è quello di incentivare, riunire e valorizzare risorse e competenze attraverso una serie di incontri tra rappresentanti della società civile, istituzioni, amministrazioni, gruppi migranti e cittadini stranieri con il fine comune di creare

un linguaggio efficace per rispondere concretamente a specifiche esigenze, come la lotta contro gli stereotipi sull' origine e sul genere, la sensibilizzazione riguardo il problema della mancanza di lavoro e della lontananza tra cittadini e istituzioni.



-Sfilata di alta moda della stilista Sara Cetty;



- Esibizione di artisti Rom e Sinti ( con apposita giuria tecnica )



- Mostra fotografica curata dall'associazione Officine cromatiche



- Buffet con prodotti tipici della tradizione culinaria Rom e Sinti