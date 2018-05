Alessandro Quasimodo legge i Poeti Italiani contemporanei: "La vita stessa" di ANNA DI LOLLO

L'apprezzata poetessa Anna Di Lollo di Agnone, ha partcipato alla raccolta della Aletti editore "Alessandro Quasimodo legge i poeti contemporanei". concorso che prevedeva una selezione di 60 giovani poeti rappresentativi della contemporaneità.

In questo concorso e' stato scelto un componimento della brava poetessa agnonese dal titolo "La vita Stessa" inserito in un audio libro. Complimenti a Anna Di Lollo da tutta la comunità agnonese e molisana

"L'audio libro sarà impreziosito dalla poesia "Alle fronde dei salici" del Premio Nobel Salvatore Quasimodo che sarà la traccia di apertura dell'opera.



Gli autori selezionati che aderiranno a questo importante progetto poetico e culturale avranno il diritto alla partecipazione gratuita al IV Premio Internazionale Salvatore Quasimodo

(Presidente di Giuria Alessandro Quasimodo)



La casa editrice Aletti continua nella sua missione di promozione e diffusione dei Poeti Italiani con innovative iniziative culturali: Il Festival Poetico Il Federiciano, i Premi Internazionali Salvatore Quasimodo, Maria Cumani Quasimodo, Il Premio Cet Scuola Autori di Mogol con il Poeta della musica italiana Presidente di giuria, la nuova Collana LE PERLE, la costituzione del Paese della Poesia.

Tra gli obiettivi della Aletti c’è sempre stata la volontà di dare nuove possibilità espressive alla scritta parola, e al verso in particolare, integrando le pubblicazioni librarie e in e-book. L’inaugurazione della Collana Alessandro Quasimodo legge I Poeti Italiani Contemporanei rientra in quest’ottica di mettere a disposizione degli autori contemporanei importanti figure del panorama cultuale italiano e internazionale che interpreteranno i loro versi dandone una nuova luce. Un’importante opportunità, irripetibile, di inserire nel suo curriculum letterario questa preziosa collaborazione con Alessandro Quasimodo attore, registra teatrale, presidente di giuria di numerosi concorsi letterari, da oltre 30 anni dedito al teatro poesia, figlio del Premio Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo.

La proposta editoriale prevede:

La pubblicazione di una raccolta poetica dal titolo Alessandro Quasimodo legge I Poeti Italiani Contemporanei , in formato cartaceo.

, in formato cartaceo. La realizzazione di un e-book con i testi presenti nella raccolta.

La realizzazione di un audiolibro che conterrà la lettura dei poeti presenti da Alessandro Quasimodo da allegare alla pubblicazione libraria.

La possibilità di realizzare una video poesia con la registrazione dell’interpretazione di Alessandro Quasimodo, in questo ultimo caso registreremo con una troupe televisiva dotata di due telecamere durante la sessione di lavoro in sala di registrazione, nel video sarà possibile anche leggere la poesia con i versi che faranno da corredo alla lettura di Alessandro Quasimodo.

Il libro sarà impreziosito dallo stesso Alessandro Quasimodo che ne curerà l’introduzione.

La casa editrice farà una selezione tra gli autori che invieranno le poesie.

Potrà inviare da una a cinque poesie di massimo 28 versi ognuna. Entro 10 giorni dalla ricezione delle invieremo una e-mail dove le confermeremo l’inserimento o l’esclusione.

Con la risposta, in caso di inserimento in questa nuova importante Collana“Alessandro Quasimodo legge i Poeti Italiani Contemporanei” invieremo il modulo di adesione che indicherà i tempi di edizione e registrazione e i costi. I diritti d’autore delle poesie rimarranno di esclusivo utilizzo degli stessi autori che autorizzeranno la pubblicazione solo per questa edizione del libro ed eventuali ristampe. Nel volume saranno presenti solo 60 Poeti, ogni autore pubblicherà una poesia".