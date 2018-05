PFM chiude tour internazionale a Pescara, 21 maggio

Al Teatro Massimo di Pescara il 21 maggio prossimo ultima tappa del tour internazionale della PFM - Premiata Forneria Marconi, dopo i concerti previsti 17 e 18 maggio a Londra e Southampton. La tournée, insieme ai più grandi successi del vastissimo repertorio, presenta brani di "Emotional Tattoos", uscito nell'ottobre 2017 a 14 anni dall'ultimo album di inediti. Pubblicato in due versioni diverse tra loro (italiana e inglese) trova la sua ispirazione nella visione odierna del pianeta e nel rapporto musica-sogno. Nata nel 1971, la PFM ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo nella scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per "Photos of Ghosts") e vincendo un disco d'oro in Giappone.

Oggi è nella "Royal Rock Hall of Fame" dei 100 artisti più importanti del mondo. Il concerto del 21, promosso dalle Associazioni Nomadi Fans Club 'Un giorno insieme' e Premio Augusto Daolio-Città di Sulmona, è in favore di Isal, Fondazione per la ricerca sul dolore cronico. Per info www.pfmworld.com.