Venafro – Notte dei Musei

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismocelebra anche quest’anno la Festa dei Musei nei giorni 19 e 20 Maggio.

In continuità con il tema proposto da ICOM per la “Giornata internazionale dei Musei”, questa edizione sarà dedicata al tema “Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici”.

L’elenco completo dei luoghi della cultura che hanno aderito all’iniziativa in Molise è possibile trovarli, sulla pagina dedicata, del sito MIBACT

Il Polo Museale del Molise propone, nei propri musei e luoghi della cultura, un fitto programma di eventi, iniziative e aperture straordinarie dedicati al tema.

SABATO 19 MAGGIO

Dalle 9.30 visite guidate gratuite al Museo archeologico di Venafro a cura di Me.MO Cantieri Culturali – per info e prenotazioni 3892191032.

Dalle 15.30 in Piazza Cimorelli, . “Scacchi in piazza ….e al Museo” torneo di scacchi under 12, Per informazioni e iscrizioni 338 5427124 (Carmine); 348 8969573 (Marco).

Dalle 16.00 al Museo archeologico di Venafro Laboratorio di mosaico organizzato dall’Associazione Culturale la Bottega Art & Teka, a cura di Pietro Coraggio. Per info e prenotazioni 340 4731076.

Dalle 18.00 al Museo archeologico di Venafro “Scacchi in piazza ….e al Museo”, partita storica di scacchi nel chiostro con pezzi “viventi” in collaborazione con il Centro di Aggregazione giovanile comunale.

Dalle 19.00 al Museo archeologico di Venafro “Scacchi in piazza….e al Museo” , premiazione dei tornei under 12 e del torneo amatoriale ArcheoScacco.

20.00 – 22.00 al Castello Pandone

“ MusicArt – Musica d’ambiente al Castello ”con Matteo Franchitti (chitarra dodici corde) e Francesca De Luca (Violino) a cura dell’associazione culturale Collettivo Divergente.

"Una notte al Pandone" – serata dedicata alla fotografia notturna e paesaggistica a cura del Fotoclub 18%. Per info Carlo 3387575625.

DOMENICA 20 MAGGIO

Dalle 9.30 visite guidate gratuite al Castello Pandone a cura di Me.MO Cantieri Culturali – per info e prenotazioni 3892191032.

Alle 11.00 Cerimonia di intitolazione a Totò della piazza sottostante al Castello Pandone

Dalle 16.00 al Castello Pandone –“ Laboratori di mosaico e pittura” , organizzati dall’Associazione Culturale la Bottega Art & Teka, a cura di Pietro Coraggio e Marianna Capasso Barbato. Per info e prenotazioni 340 4731076 (Pietro), 328 7460388 (Marianna).

Dalle 17.00 al Museo archeologico di Venafro – Degustazione Olio Evo di Venafro accompagnata da “ VOCI DAL PARCO – I primi testimonial a Venafro” : performance di musica e letture, con rivisitazione di citazioni antiche in chiave moderna. Introduzione Francesco Tomasso, alle letture Gianni Di Chiaro, musiche di Remo Pompeo.

Dalle 17.00 al Castello Pandone – “Un Castello di Parole” Letture e riflessioni nel suggestivo contesto del Castello Pandone a cura della Banca del Tempo Molise il Cerchio Blu.

17.30 – 19.00 al Museo archeologico di Venafro “ MusicArt -note e parole tre le bellezze artistiche del Museo ” a cura dell’associazione culturale Collettivo Divergente.

Dalle 21.00 alla Palazzina Liberty proiezione del film “La Legge è Legge” film del 1958 diretto da Christian-Jaque, interpretato da Totò e Fernadel. Film interamente girato a Venafro.

Sabato e Domenica: orari e costi ordinari.

Sabato: apertura serale straordinaria (19.00-22.00): Biglietto ingresso 1 €

Info: www.musei.molise.beniculturali.it – tel. 0874 431354