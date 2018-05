Molisecinema,iscrizioni aperte per la XVI edizione del Festival che si svolgerà a Casacalenda

Sono aperte fino al 31 Maggio le iscrizioni ai concorsi della XVI edizione di Molisecinema Film festival si svolgerà, come di consueto a Casacalenda, in provincia di Campobasso, dal 7 al 12 agosto 2018.

Come ogni anno sono già tantissimi i titoli arrivati in selezione da ogni parte del mondo per le varie sezioni del Festival. Quattro le sezioni competitive per le quali si può concorrere:

Paesi in corto. Concorso internazionale per cortometraggi della durata massima di 20 minuti.

Percorsi. Concorso nazionale cortometraggi. Il concorso è dedicato ai cortometraggi italiani di particolare contenuto innovativo e che abbiano una durata massima di 20 minuti.

Frontiere - Premio Giuseppe Folchi. Concorso italiano documentari. Il concorso è dedicato ai documentari italiani, con una particolare attenzione al tema della valenza simbolica e materiale del concetto di confine e al rapporto tra i popoli e le culture.

Paesi in lungo. Concorso di lungometraggi per opere prime e seconde. Il concorso è una finestra sul cinema giovane italiano e internazionale.

I concorsi prevedono premi assegnati da giurie di esperti e un premio da parte del pubblico.

Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito Internet: www.molisecinema.it.

E' possibile iscrivere il film attraverso il modulo reperibile sul sito del Festival e attraverso i portali on line Reelport o Shortfilmdepot.

Molisecinema ha in programma incontri con i protagonisti, retrospettive, mostre, concerti, workshop e molti altri appuntamenti in un ricco programma che animerà la XVI edizione de Festival. Inoltre è prevista una sezione itinerante in vari comuni molisani.

Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise, Provincia di Campobasso e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.