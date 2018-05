In uscita "Vibes" album musicale dei “Senza Guinzaglio”, gruppo musicale di Trivento

E’ imminente la pubblicazione di un album musicale dei “Senza Guinzaglio”, un gruppo di ragazzi di Trivento, composto da Luigi Ciafardini in arte Konga; Enrico Pavone in arte Vaga; Francesco Ciafardini in arte Branco e Francesco Marzini in arte Mr Moic. Sono quattro giovani con la passione della musica nel sangue. L’album, che continua la tradizione delle precedenti canzoni, finalizzate a sperimentare e a trovare un suono che rispecchiasse e caratterizzasse il loro estro musicale, si chiamerà “ Vibes” e sarà pubblicizzato tramite MusiRaiser. L’obiettivo di questo nuovo lavoro sarà quello di spaziare tra più generi musicali e sonorità diverse. La musica è il loro vissuto saranno in primo piano. In buona sostanza questi ragazzi vogliono regalarsi e regalarci un Album che racconti la loro vita e tutto ciò che li circonda.

La scelta di utilizzare Musicraiser è dipesa dal fatto di voler condividere la loro musica con tutte le persone interessate al loro genere musicale. Naturalmente come ogni bella iniziativa c’è bisogno di un sostegno economico, pertanto per tutti coloro che vorranno contribuire all’iniziativa della produzione dell’album ci sarà un premio esclusivo marchiato “Senza Guinzaglio”, che sarà un oggetto oppure un’ esperienza vissuta con il gruppo.

Entro 60 giorni tutti coloro che vogliono farsi coinvolgere in questa emozionante esperienza devono far pervenire ai protagonisti dell’iniziativa un loro cenno di adesione, partecipando sul sito https:/www.musicraiser.com/projects/10473-vibes-lalbum-de-senza-guinzaglio. Sarà questa un’ occasione unica per raggiungere non solo un obiettivo fantastico a titolo personale, ma anche come promozione culturale non solo di Trivento ma dell’intera Regione. Sarà, insomma, il racconto di un viaggio fatto insieme Al di là del valore e dell’importanza dell’iniziativa c’è da mettere in evidenza l’intraprendenza di questi quattro ragazzi nel cercare di far uscire dal torpore una realtà sociale che il più delle volte solo passivamente partecipa agli eventi o, peggio ancora, li subisce.