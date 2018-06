Festa della musica a Campobasso, 21 giugno

Quest'anno Campobasso parteciperà alla Festa della Musica, con la quale in tutta l'Europa si saluta il solstizio d'estate con spettacoli musicali gratuiti. Una grande manifestazione popolare, condivisa da molti Paesi europei, con iniziative, concentrate in particolare nella giornata del 21 giugno.

Come avviene in Francia - dove la festa è nata il 21 giugno 1982 - i cittadini si esibiscono all'aperto con i propri strumenti unendosi idealmente ai tanti artisti coinvolti.

A Campobasso, grazie all'adesione di artisti ed operatori dello spettacolo, una sede dell'evento sarà l'area spettacoli messa a disposizione dal "Gran Caffè Lupacchioli". Una serata dedicata ad artisti locali e non, completamente gratuita. Un ringraziamento va al "Sindaco del Comune di Campobasso, Antonio Battista" e al suo staff per aver concesso il patrocinio; alla "Music Service di Antonio Ziccardi" che curerà l'allestimento audio, luci e video dell'intera serata ed infine, alla nuova gestione del "Gran Caffè Lupacchioli" che ha pensato di dare risalto a questo particolare evento.