Concorso di pittura estemporanea a Vasto -oggi sabato 23 giugno

Oggi, 23 giugno 2018, in ogni angolo del centro storico di Vasto ci saranno una tela, una tavolozza e un artista che, con le proprie mani, cercherà di raccontare attraverso tutte le declinazioni del linguaggio pittorico, la bellezza di vicoli, scorci, piazze, archi e paesaggi del golfo lunato. L’Associazione di Competenze Multidisciplinari nell’ambito del più ampio progetto denominato “Vasto in cornice”, con il patrocinio del Comune della Città del Vasto, indice la prima edizione del concorso estemporanea di pittura dal titolo “Vasto: vedute, scorci e angoli del centro storico”, chiamando a raccolta gli artisti che si faranno ispirare dalla bellezza della città.

Nel pomeriggio dopo l’attento giudizio di una giuria di professionisti ci sarà la premiazione dei sei artisti che avranno realizzato il dipinto più bello. Oltre ai premi in denaro - da 500 per il primo fino a 100 euro per il quinto classificato - ci sarà anche il premio social che spetterà all’opera che ha conquistato più like sulla pagina Facebook Vasto in cornice 2018.

Carlo Viggiano, presidente dell’ACM ha dichiarato: “Un modo di dare visibilità agli artisti in generale ed in particolare a quelli vastesi, per mostrare che anche nella nostra città esiste una corrente artistica non trascurabile. Questa è la mission primaria della nostra associazione. L’idea è nata a fronte del successo della scorsa esperienza artistica che ha avuto luogo a dicembre 2017.”

L’invito è a prendere parte all’evento durante l’arco della giornata, per poter assistere al sorgere di un’opera d’arte godendo di scenari che agli occhi dei pittori possono diventare ancora più belli. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti è possibile seguire la pagina Facebook Vasto in cornice 2018.