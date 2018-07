Poietika, ad Agnone e Capracotta arrivano Ermanno Bencivenga e Donato Zoppo

CAMPOBASSO. Il fotografo di fama mondiale Steve McCurry, il filososo Ermanno Bencivenga, la voce dei Marlene Kuntz Cristiano Godano sono i nomi di punta del tour estivo di Poietika Art Festival, kermesse multiforme sulle arti, giunta alla quarta edizione promossa dalla Fondazione Molise Cultura e dalla Regione Molise. Questa mattina la presentazione alla stampa nel Palazzo Gil, alla quale è intervenuto l’assessore regionale alla cultura e turismo Vincenzo Cotugno, i sindaci dei comuni interessati dalla manifestazione, diversi consiglieri regionali e gli operatori culturali che hanno collaborato alla realizzazione.

Da parte dell’assessore Cotugno il plauso verso l’apertura del festival al territorio che coprirà l’Alto Molise con Agnone e Capracotta, la Valle del Trigno con Roccavivara, l’area matesina con Sepino e il basso molise con Larino per poi concludersi nel capoluogo regionale. “Un lavoro – ha dichiarato Cotugno - che mette in sinergia i luoghi, le amministrazioni, il tessuto culturale, i patrimoni architettonici, storici ed enogastronomici del nostro territorio.”

E’ stata la presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti, insieme al direttore artistico Valentino Campo ad illustrare gli appuntamenti dedicati alla Bellezza. “La mission – ha detto la Presutti - è di tessere una rete territoriale in grado di valorizzare il Molise nel suo complesso e di renderlo il fulcro intorno al quale si raccoglieranno le voci di alcuni dei più importanti intellettuali nazionali ed internazionali, invitati ad affrontare tematiche urgenti e necessarie.”

“Tutto questo - secondo Valentino Campo, direttore artistico di Poieitka - è stato possibile grazie ad una proficua interlocuzione portata avanti con associazioni, enti, istituzioni e con il coinvolgimento delle professionalità presenti sul territorio. Una strategia perseguita da Poietika fin dai suoi primi passi, una marcata impronta che le ha permesso di ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama dei grandi festival internazionali e di garantire al Molise tutto una visibilità e, nello stesso tempo, un riconoscimento delle capacità organizzative e progettuali cresciute esponenzialmente di anno in anno.”

E' proprio Agnone, il 23 luglio, ad aprire le danze della stagione estiva culturale con la lectio magistralis di Ermanno Bencivenga. L'appuntamento a Palazzo Bonanni. Ma vediamo chi è il personaggio toccato in dotazione al maggior comune altomolisano. Si tratta del Professore ordinario di filosofia presso l’Università di California; logico di fama, ha dato importanti contributi alla filosofia del linguaggio, alla filosofia morale e alla storia della filosofia. In “Oltre la tolleranza, Manifesto per un mondo senza lavoro” e “Parole che contano” ha elaborato un’utopia politica. Per il grande pubblico ha scritto (fra l’altro) “La filosofia in sessantadue favole” e “Il bene e il bello: etica dell’immagine”. È autore delle raccolte di racconti “I delitti della logica”, “Case e Amori”, di cinque raccolte di poesie (l’ultima è “Le parole della notte”) e delle tragedie “Abramo e Annibale”. Ha fondato e diretto per trent’anni (fino al 2011) la rivista internazionale di filosofia “Topoi”. Collabora al quotidiano "Il Sole 24 Ore". Tra i suoi saggi più recenti, “La scomparsa del pensiero. Perché non possiamo rinunciare a ragionare con la nostra testa” (Feltrinelli, 2017).

A Capracotta invece il 4 agosto sarà la volta del giornalista musicale Donato Zoppo. E' autore di numerosi libri legati alla storia della musica come Premiata Forneria Marconi 1971-2006 30 anni di rock immaginifico (Editori Riuniti), Amore, libertà e censura. Il 1971 di Lucio Battisti (Aereostella), vincitore del premio Note di carta 2011; Prog. Una suite lunga mezzo secolo e King Crimson. Islands - Testi commentati, entrambi per Arcana. Il suo ultimo lavoro è stato pubblicato da Hoepli e si intitola Opera Rock. La storia del Concept Album. Scrive per il mensile Audio Review e per il sito Jam. Ha curato per Cramps L'Anthologia Progressive, dedicata al rock progressivo italiano. È l’ideatore della rassegna TranSonanze. L'appuntamento è alle 17 nel giardino della Flora appenninica.