Al via la XIV edizione  di Jazz in Campo – Jazz in Galdo 2018.

Tutto pronto per la XIV edizione di Jazz in Campo – Jazz in Galdo 2018.

Si parte domani, dalle ore 19, in Piazza della Rimembranza, a Campodipietra. Dalle 19 alle 24 Vintage & Vinili, Mercatino, Area food e degustazioni.

Ad aprire la prima serata, alle ore 21, i molisani “Serena & Bad Influences” con Serena Minicucci, Luca Tozzi, Luca Di Muzio, Alberto Romano. A seguire, alle 22.30, i “Nientedimeno Swing Band” con Giovanni Brancaccio, Giovanni Crescenzi, Ciro Iovine, Pasquale Di Lascio, Ergio Valente, Francesco Cimmino, Donato Verace, Peppe Picardi.

Si ricorda che i concerti sono tutti gratuiti.

Campobasso 10 luglio 2018