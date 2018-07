Nico Sboro percussionista : "La vita senza la musica sarebbe un errore"

Da piccolo, Nico Sboro di Agnone IS, non giocava con i fucili e macchinucce. Cercava sempre due bacchette che batteva con una forza inaudita sui coperchi delle pentole o allineava le pentole da cucina e con le bacchette produceva suoni di ogni genere, con grande felicità dei genitori e dei vicini di casa. La befana e babbo natale a lui non portavano i soldatini e i trenini ma nelle sue letterine chiedeva i tamburi , le bacchette e la pianola. Insomma non c'erano dubbi su quali sarebbero state le sue scelte future. Aveva nove anni e cominciò a studiare musica.

Ha studiato presso il Drum Studio di Ettore Mancini e presso la Music Academy Italy. E' entrato nel conservatorio "Lorenzo Perosi".Ha studiato con Maurizio Dei Lazzaretti. E' qualificato in "Musicista Esecutore Orchestra dei Ritmi Moderni".Ha suonato presso Casa Sanremo e l'Orchestra Sinfonica Giovanile Molisana diretta da Fio Zanotti e Massimo Zanotti. Nei suoi lunghi studi si e' dedicato molto ad uno dei suoi strumenti preferiti, la batteria, difatti e' ben orgoglioso di definirsi batterista.

Ora suona con:Il mondo che vorrei cover band Vasco Rossi, ma ha suonato per lunghi anni con i Doctor's of Blues,Nice Guys,Cosmos

. INFO: niconirva92@hotmail.com / ari9769@hotmail.it

Una vera intensa passione la sua e a chi gli suggerisce di fare altre scelte lavorative per il suo futuro, per esempio il carabiniere, l'infermiere risponde sempre con una frase dI Nietzsche: 'Senza la musica la vita sarebbe un errore'

Il mese di Luglio e Agosto 2018 lo vedono impegnato in un lungo tour tra Abruzzo e Molise

con Il Mondo Che Vorrei - VASCO ROSSI COVER BAND



-12 Luglio: Campobasso (CB)

-19 Luglio: Cupello (CH)

-21 Luglio: Campomarino (CB)

-22 Luglio: San Salvo Marino (CH)

-23 Luglio: San Apollinare (CH)

-24 Luglio: S.Giacomo di Scerni (CH)

-25 Luglio: Cantalupo nel Sannio (IS)

-27 Luglio: Termoli (CB)

-29 Luglio: Palata (CB)

-4 Agosto: Lanciano (CH)

-7 Agosto: Portocannone (CB)

-11 Agosto: Agnone (IS)

-12 Agosto: Duronia (CB)

-13 Agosto: Villa Santa Maria (CH)

-14 Agosto: Montazzoli (CH)

-16 Agosto: Civitaluparella (CH)

-18 Agosto: Roccaraso (AQ)

-25 Agosto: Capriati A Volturno (CE)

https://www.facebook.com/nicosboro92/

#nicosborobatterista

Nella foto copertina il concerto a Termoli il 13 Luglio 2018