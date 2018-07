Elio Germano sarà tra i grandi protagonisti di MoliseCinema 2018.

Arriverà in Molise mercoledì 8 agosto e dalle 19.30 sarà a Casacalenda per parlare naturalmente di cinema, dei suoi lavori, del rapporto con la terra di origine, perché come è noto ha origini molisane, e del libro, prima uscita della collana “Pagine di MoliseCinema” che si intitola “Elio Germano Corpo Voce Istinto”, a cura di Raffaele Meale e Federico Pommier Vincelli.