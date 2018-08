Eventi: Claudio Iannone presenta il suo libro, Vastogirardi in America, 12 agosto

Vastogirardi il 12 Agosto 2018 Claudio Iannone presenta il suo libro "Vastogirardi in America" la diaspora di mille Vastesi verso gli Stati Uniti D’America e la ricostruzione delle loro radici.

Claudio Iannone è nato a Modena il 30 Maggio 1953 da genitori di Vastogirardi e di San Pietro Avellana. Ha seguito una formazione tecnico scientifica(ingegneria Elettronica) , ha lavorato sempre per aziende industriali e di produzione assumendo ruoli che da sistemi informativi si sono arricchiti via via di competenza sui costi industriali e di controllo di gestione. La passione per la storia dei luoghi di origine gli è stata trasmessa dalla nonna Colomba Marracino. Claudio è un esperto di genealogia di Vastogirardi addirittura dal lontano '600.

In questi anni ha voluto entrare in contatto con il mondo della prima emigrazione, quella verso gli USA, che tanto lo aveva appassionato da bambino, per quel famoso mito americano, e ne è venuto fuori questo libro. La storia della prima emigrazione è quella più consistente per il comune di Vastogirardi, quella consumata dal 18704 e il 1920, con 1000 persone coinvolte e 1400 viaggi circa, contando le traversate di quei capifamiglia che hanno fatto la spola più volte verso gli USA. Circa 600 di questi emigranti non son più tornati creando nuove famiglie e per lo più con altri italiani, almeno per le prime generazioni.

Oggi grazie alla rete è stato possibile creare dei contatti con i discendenti di quelle famiglie risvegliando in loro la curiosità di conoscere le origini delle proprie famiglie e dei propri antenati. Sono in tanti che ricordano ancora il nome del paese di origine dei propri avi e recentemente si è risvegliato magicamente la volontà di ritrovare la vecchia identità, un cammino a ritroso che porta spesso nei nostri comuni tantissimi discendenti, soprattutto in questi ultimi tempi, alla ricerca delle proprie radici.