Agnone,Concerto Di Musica Classica, Chiesa Madre Di San Marco Evangelista

Giovedì 9 agosto 2018, alle ore 18.00, nella splendida chiesa arcipretale di San Marco ad Agnone, concerto di musica classica, organizzato dal Progetto Culturale della Diocesi di Trivento, in collaborazione con il Centro Studi Alto Molise.

Il concerto è gratuito. Non mancate!





PROGRAMMA



Andrea Gabrieli: Primi Toni

Vincenzo Bellini: Sonata per Organo

Johann Sebastian Bach: Preludio I da “Il Clavicembalo Ben Temperato”

Charles Gounod: Ave Maria *

Carlo Fumagalli: Versetti per il Gloria da “Traviata

Andrea Gabrieli : Octavi

Franz Schubert: Ave Maria *

Antonio Garbellotto: Marcia Nuziale





Giovanni Gabrieli: Toccata del secondo tono

Riz Ortolani: Fratello Sole e Sorella Luna *

Arcangelo Corelli: Sarabanda

Vincenzo Tobia Nicola Bellini: A Maria Madre di Misericordia

Vincenzo Bellini: Largo e Tema

Tommaso De Francesco: Offertorio

Johan Sebastian Bach / Alessandro Marcello: Adagio BWV 974

César Franck: Panis Angelicus *

Carlo Fumagalli: Marcia per dopo la Messa da “Aida”.

