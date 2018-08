"Musica Itinenerante" musica di qualità in ogni angolo della regione.Concerti a Agnone

"Musica Itinenerante" è il nuovo ciclo di concerti degli Amici della Musica di Campobasso con l'obiettivo di portare la musica di qualità in ogni angolo della regione e di avvicinare all'arte delle sette note anche chi non frequenta abitualmente i teatri e le sale da concerto.

L'impegno dell'associazione campobassana, con la guida del direttore artistico Andreina Di Girolamo, ha permesso di creare un continuum importantissimo tra la stagione dei concerti terminata ad aprile e quella che partirà in ottobre: «Scherzi ingegnosi», «Musica in villa» e ora «Musica itinerante».

Agnone e Venafro sono le città scelte per questa nuova iniziativa.