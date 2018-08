Sara e Magdy in diretta su Altomolise.net: la passione per l'archeologia dei nove ragazzi dell'INASA

Sono nove i ragazzi e le ragazze che collaborano con l'INASA (Istituto Nazionale Archeologia e storia dell'Arte) nel sito del santuario pan-italico di Pietrabbondante (IS). Oramai i nove ragazzi sono di casa a Pietrabbondante, hanno iniziato a lavorare a titolo volontario nel sito quando erano ancora studenti universitari nel 2007 e successivamente hanno continuato con l'istituto nazionale. Ma in tempi di crisi purtroppo sono proprio le istituzioni culturali a patire gli effetti dei tagli economici che ne finanziano le attività. Così è stato anche per l’I.N.A.S.A. Istituto nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma che da anni, nella persona del Prof. Adriano La Regina, gestisce la ricerca in questo sito molisano così importante scientificamente e così suggestivo per l’imponenza delle sue strutture e per la loro scenografica collocazione Ma non si poteva consentire che si interrompesse un cantiere di scavo e di ricerca di tale rilevanza, pertanto gli archeologi del gruppo di La Regina, con determinazione e ideazione, organizzarono una geniale campagna di raccolta fondi denominata Rock Samnium – scuoti il Sannio e, grazie a numerose iniziative messe in campo (un bellissimo video di divulgazione visitabile al link: https://www.youtube.com/watch?v=N5iBLXhtAPs; attività di pubblicità sui giornali nazionali e locali e sui social media; conferenze per la presentazione del progetto di ricerca; cene pubbliche, etc…)raggiunsero lo scopo

Evidentemente il Sannio si lasciò “scuotere” le coscienze rispondendo positivamente. Il Comune di Pietrabbondante, inoltre, intuendo l’importanza scientifica e turistico-economica rappresentata dal sito archeologico collaborò fornendo i locali e i fondi per accogliere gli archeologi che, ricordiamolo, lavorano per puro spirito di ricerca, in maniera del tutto volontaria e gratuita.

Oggi presso la sede di Altomolise.net abbiamo intervistato Sara e Magdy, due dei nove archeologi che ancora si battono per portare a termine gli scavi di Pietrabbondante. Quest'anno per la seconda volta hanno organizzato per il 18-19 agosto, Sannitika II, storia, mito e cultura,Festival di Archeologia nel sito archeologico di Pietrabbondante e coinvolgendo il territorio, dando spazio e voce a iniziative culturali destinate ad adulti, giovani con laboratori per bambini, visite guidate del santuario italico,trekking naturalistico-archeologico sul Monte Saraceno, visite guidate del borgo di Pietrabbondante. Lo scopo e' la divulgazione dell'arte e una campagna di fundraising a sostegno delle attività archeologiche

Il programma di sabato 18 Agosto a causa il lutto nazionale proclamato per la tragedia del crollo di Ponte Morandi a Genova e il maltempo, lo spettacolo "La Sgarzigliona", commedia di due atti a cura di Elio Musacchio, e' stata riprogrammata per il 25 Agosto alle 17.30."La Sgarzigliona" commedia del tutto inedita, che segue i caratteri delle antiche rappresentazioni teatrali, ma con elementi moderni che la rendono attuale e tutta da ridere. Inoltre sarà possibile conoscere le ultime novità archeologiche grazie alla presenza degli archeologi impegnati nelle ricerche.

(spettacolo gratuito eccetto il biglietto d'ingresso all'area archeologica)

Guarda l'intervista agli archeologi Sara e Magdy clicca sul link https://www.facebook.com/altomolise/videos/1815691821853614/

E’ possibile sostenere le attività dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte tramite PayPal: https://bit.ly/2Av4YQR,

oppure tramite bonifico bancario:

IBAN: IT23 C030 6905 0200 0529 7850 135

SWIFT Code: BCI TT MM

intestato a “Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte"

Causale: Pietrabbondante

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁