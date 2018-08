Agnone-GISM SAXOPHONE QUARTET- 27 agosto Chiesa di San Francesco ore 19:00

AGNONE - 27 agosto 2018

Chiesa di San Francesco ore 19:00



GISM SAXOPHONE QUARTET

Isidoro Grasso - Michele Barbato - Simone Tamaro - Gianmarco Tomasone



___________________________



Programma

GLEN MILLER - In the mood, Moonlight serenade

JHOANN SEBASTIAN BACH - Aria sulla quarta corda

PEDRO ITTURRALDE - Suite Hellenique

BART HOWARD - Fly me to the moon

GEORGE GERSHWIN - Summertime

HENRY MANCINI - Moon river

BENNY GOLSON - Whisper not

ASTOR PIAZZOLLA - Oblivion, Libertango, Close your eyes and listen



___________________________



Il "GISM Sax Quartet" è nato all'interno del Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso nel 2017. Numerosi sono i riconoscimenti su scala nazionale ed internazionale. Vincitori di tre concorsi tra cui due primi premi assoluti: Concorso nazionale "Mirabello in musica" e Concorso internazionale "Città di Chieti". I suoi componenti, giovani neolaureati, sono protagonisti di diverse formazioni con l'unico scopo di divulgare il repertorio sassofonistico, che spazia da sonorità classiche a sonorità più pungenti tipiche del jazz, Parallelamente al progetto cameristico, ciascun componente vanta una carriera da solista e collaborazioni con esponenti di rilievo. Il quartetto è attualmente impegnato in una prolifera stagione musicale e nella partecipazione a concorsi nazionali e internazionali.