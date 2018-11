Teatro, arriva "Qualcosa" di speciale con la scrittrice agnonese Chiara Gamberale

Lunedì 3 dicembre alle ore 21,30 presso il Teatro Italo Argentino di Agnone verrà rappresentato lo spettacolo Teatrale " Qualcosa" con Chiara Gamberale per la regia di Roberto Piana .

Un successo di pubblico e di critica riscosso a Roma al Teatro Piccolo Eliseo nel mese di ottobre scorso.

Come possiamo fare pace con “lo spazio vuoto” che tutti abbiamo dentro? E come possiamo trovare un equilibrio fra l’ansia di assoluto e la lusinga del niente che ci tormentano? Chiara Gamberale ha provato a rispondere nella sua favola morale, Qualcosa (Longanesi), e oggi, grazie al Circolo dei Lettori, per la regia di Roberto Piana, il successo letterario di pubblico e di critica diventa un reading teatrale che vedrà la presenza in scena della stessa Gamberale, nei panni della protagonista Qualcosa di Troppo, di Fausto Sciarappa, che vestirà quelli del saggio e disperato Cavalier Niente, e di Marcello Spinetta, giovane attore che darà voce a tutti gli altri personaggi del libro

Ad accompagnarli in una storia che è insieme fiaba per adulti – o meglio racconto per bambini di tutte le età – sarà Luciana Littizzetto, voce narrante e presenza magica che rivelerà perché è il puro fatto di stare al mondo la vera avventura