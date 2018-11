Musica, nasce la band "Molotov cocktail". Esordio esplosivo nel tour della cantante Alessia Macari

Una nuova band pop -rock si affaccia sul panorama musicale molisano. La band dall'esplosivo nome"Molotov Cocktail" è costituita da giovani musicisti, non neofiti della musica. Sono tutti molisani o vivono stabilmente in Molise. Musicisti navigati, provenienti da lunghi percorsi di studi musicali e la partecipazione a numerosi concerti, serate, concorsi musicali, girando in lungo e in largo l'Italia. Si conoscono da lungo tempo, hanno condiviso in passato gioie e dolori e ognuno di loro ha sperimentato altri gruppi, altri stili musicali. Ora un lungo viaggio aspetta la "Molotov Cocktail" sui palchi italiani ed europei che li vedrà protagonisti nel tour 2018-2019 della nota cantante nata in Irlanda di origini italiane, Alessia Macari https://biografieonline.it/biografia-alessia-macari

La band:

Venafro - Paolo Izzi: ha collaborato con Donatella Milani. Attualmente chitarrista di Walter Nudo e Alessia Macari da ben due anni. Endorser di Eko Guitars - CHITARRISTA

Agnone - Sobrino Coppetelli: vincitore di "Bonefro Rock 2016" con il brano "Cambierò".

In uscita con il brano "Voglia di planare" su trasmissione Rai - VOCE E CHITARRA

Agnone - Nico Sboro: ha collaborato con Fio Zanotti, Massimo Zanotti e Michele Perniola - BATTERISTA

Benevento - Deborah Colangelo: ha rappresentato al Pilone d’Oro nel teatro di Messina il Molise, si è esibita sul palco di ITALIA’S GOT TALENT su canale 5 con Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti dove ha ricevuto tre si - VOCE E CORI

Provvidenti - Lorenzo Di Rocco: ha collaborato con varie band e attualmente studia presso il Conservatorio "L. Perosi" Campobasso - BASSISTA

Montecilfone - Domenico Ialonardi: ha collaborato con Costanzo Del Pinto, Fio Zanotti, Massimo Zanotti e Michele Perniola. E' stato turnista con il sosia di Elvis Presley - PIANISTA