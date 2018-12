Trivento- Incontro tra famosi: John Lynch e il direttore tg Montagna Gianluca Diana

Oggi presso il ristorante triventino la "Rosa dei venti" incontro tra personaggi dello spettacolo famosi. Il grande regista, attore, scrittore irlandese John Lynch, di madre triventina,mirabile interprete e regista di film eccellenti, Sliding doors, In nome del padre,Best e tantissimi altri,ha avuto il piacere di incontrare un personaggio altomolisano, di Agnone, altrettanto famoso, interprete di zi Pappinella e direttore disincantato del Tg Montagna, Gianluca Diana,. L'incontro e' stato casuale, l'attore famoso momentaneamente a Trivento per la IV edizione del suo workshop di recitazione era a cena presso il ristorante e posa molto volentieri con il nostro Gianluca, presente al ristorante per festeggiare il Battesimo di suo nipote. Cogliamo l'occasione per fargli gli auguri.