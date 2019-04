Lo scultore di Castiglione MM, Giuseppe Colangelo a maggio al V Simposio Internazionale di Scultura “FontanarosArtePietra”

5° SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA IN PIETRA, DAL TITOLO "SCOLPIRE ALL'APERTO"

Il V simposio internazionale di Scultura all'aperto, si terrà a Fontanarosa in provincia di Avellino. L'evento è stato organizzato dal Comune di Fontanarosa, in collaborazione con la Regione Campania” previsto dal 5 al 18 maggio 2019 .Sarà uno spettacolo di artisti locali e artisti di fama internazionale, tra i quali lo scultore di Castiglione MM Giuseppe Colangelo, professore del liceo artistico Pudente di Vasto,che scolpiranno, tra le suggestive strade del paese, le loro opere in pietra.La fase operativa di "Scolpire all'aperto" prevede che sei artisti scultori realizzeranno le loro opere in pietra, gli scalpellini locali realizzeranno un bassorilievo

