Agnone, standing ovation per l'opera rock il"Risorto". Il plauso della vicesindaca Marcovecchio

Ieri Pasquetta 2019 la Compagnia teatrale e di spettacolo dei Giovani Agnonesi, presso la chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli di Agnone,ha rappresentato l'opera il Risorto, l'ultimo spettacolo del duo Fabio Verdone e Paolo Porrone, registi, attori e scenografi, spettacolo tratto dall'opera rock di Daniele Ricci sulla passione e risurrezione di Gesù, dove tutto è raccontato attraverso una musica travolgente, le voci dei protagonisti e i movimenti della danza.

L'opera rock Il Risorto, riporta al centro della storia quello che accade "oltre": oltre l'arresto, la flagellazione, la crocifissione, la sofferenza, evidenziando la fase successiva, quella dopo la morte, la risurrezione, evento che rappresenta per i cristiani il fondamento della fede, è dunque,uno spettacolo, un taglio inusuale e coraggioso.



Nello spettacolo inoltre c'è anche un'altra scelta originale: il particolare risalto delle figure femminili. Del resto è alle donne, per prime, che viene dato l'annuncio della risurrezione, quasi la consegna di una maternità spirituale nei confronti di una chiesa nascente.

La chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli era gremita di spettatori, commossi, coinvolti in uno spettacolo allestito dagli oramai famosi e bravIssimi Verdone e Porrone. che con scarse risorse riescono ad allestire spettacoli di qualità. Sul finale come meritato dal pubblico una vera standing ovation.

La vicesindaca di Agnone Linda Marcovecchio ha assistito allo spettacolo e in una dichiarazione espime il suo entusiasmo per la bellezza della rappresentazione e il suo plauso per gli autori, i cantanti, i musicisti, gli attori e attrici e afferma:

"Stasera è stata un'emozione assistere allo spettacolo "Il Risorto". La Chiesa Santa Maria di Costantinopoli ha fatto da cornice ad un tripudio di voci bellissime, alle coreografie sceniche e dei balli, con protagonisti giovani adulti ed adolescenti. Un plauso enorme a tutti, ma in particolar modo a Fabio e a Paolo che, con tanto impegno, anche economico, alimentano la motivazione giovanile ad essere attivi per il bene collettivo, arricchendo l'offerta ricreativa per la cittadinanza. Non perdete l'entusiasmo. Siete importanti."

