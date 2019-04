II Edizione «Scherzi ingegnosi dell’Arte» dedicata alla musica, della tradizione e della sperimentazione, eseguita da giovani interpreti.

«Scherzi ingegnosi dell’Arte» si ripropone con una seconda edizione dedicata alla musica, della tradizione e della sperimentazione, eseguita da giovani interpreti. Dall’arpa di Tosca Tavaniello al jazz proposto dalla voce di Daria Di Tanno e dalla chitarra di Francesco De Simone, passando per un appuntamento dedicato alla musica da salotto di fine Ottocento, si arriva ai brani in prima esecuzione del Trio Indra. I quattro concerti avranno luogo in teatri isernini, in linea con l’obiettivo degli «Amici della Musica di Campobasso» di portare l’arte in ogni angolo del territorio regionale. Negli anni precedenti, proprio in questo senso, nelle varie iniziative dell’associazione, vennero coinvolti anche Agnone e Venafro

Calendario

4 maggio 2019 – ore 21:00 – Il Proscenio - Tosca Tavaniello (Arpa)

11 maggio 2019 – ore 21:00 – Il Proscenio – Francesco De Simone (chitarra) e Daria Tanno (voce)

18 maggio 2019 – ore 21:00 – Le Cave – Gran soirée musicale (regia di Daniela Terreri)

25 maggio 2019 – ore 21:00 – Le Cave – Trio Indra



Il Proscenio, Piccolo spazio libero - via Lorusso 11 - Isernia

Teatro Le Cave - via Ponte San Leonardo s.n.c. - Isernia



ingresso € 5,00 (consigliata la prenotazione)

Giovanni +39 339 68 01 542

Salvatore +39 339 26 94 897