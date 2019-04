INTERNATIONAL JAZZ DAY 2019 giornata di eventi e jam sessions al conservatorio di Campobasso

In occasione dell'

INTERNATIONAL JAZZ DAY

L'UNESCO attraverso il Direttore Generale Audrey Azoulay, e il "Goodwill Ambassador" Herbie Hancock

hanno annunciato il programma per l'edizione 2019 dell'International Jazz Day, che è stato lanciato in Australia e verrà celebrato in oltre 190 paesi in tutto il mondo.

Il Conservatorio di Campobasso, in collaborazione con l'ass. Thelonious Monk e Spillbeer, Zeppelin 2, Sei Torri e il Cotton Club.

Hanno organizzato una giornata di eventi e jam sessions così articolata

h.11.00 Conservatorio aula 2

Masterclass a cura di Giancarlo Schiaffini

"L' improvvisazione Modulare e quella Meno"

h.18.00 Conservatorio auditorium

PERO' SI' ENSEMBLE

Ada Montellanico (voc) Enzo Nini (sax/flauto) Nicola Cordisco (chitarra) Marc Abrams (contrabbasso) Fausto Ferraiuolo (pianoforte) Alessandro Paternesi (batteria) Mimmo Napolitano (pianoforte e arrangiamenti) con gli allievi del Conservatorio

h. 20.30 Spillbeer

Via Garibaldi 252

Dal Brasil al Bop

Abrams/Cordisco DUO

guest Fabiola Valerio

h. 21.15 Zeppelin

via Gianleonardo Palombo 13

Maurizio Angelozzi (pianoforte) ospite Ada Montellanico.

L'arte del Trio

Fausto Ferraiuolo (pianoforte) Marc Abrams (contrabbasso) Alberto Romano (batteria)

Roberto Parrozzani pianoforte solo

h. 22.00 Sei Torri

via De' Ferrari 82

Enzo Nini Ensemble Molisano

Enzo Nini Marco Mancini (pianoforte) Gianluca Vergalito (chitarra) Daniele Marinelli (basso) ospite Alessandro Paternesi

h. 23.00 Cotton Club

via Garibaldi 177

L.O.C. Laboratorio Operosi di Campobasso

Daria Tanno (vocal) Enzo Nini (sax/flauto) Francesco De Simone (chitarra) Federica Santoro (cello e lira calabrese) Daniele Marinelli (basso) Alberto Romano (batteria) Mimmo Napolitano (pianoforte e arrangiamenti) Adele Fabiani e Mirko Sarachella (sax alto) Gerardo Figliola (sax tenore) Gianmarco Tomasone (sax baritono)

guest stars Giancarlo Schiaffini (trombone) e Lelio Di Tullio (clarinetto)

Ada Montellanico e Enzo Nini

Presidenti dei Collegi dei Corsi di Jazz del Conservatorio L.Perosi