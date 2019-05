Venezia 76, la madrina è l'attrice di origini agnonesi Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi origini di Villa Canale frazione di Agnone, è la madrina della 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. Dopo i due "padrini" Alessandro Borghi e Michele Riondino, toccherà all'attrice aprire la 76esima Mostra di Venezia nella serata di mercoledì 28 agosto 2019, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura il 7 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della Mostra.



Nata a Napoli,classe 1986, cresciuta a Roma, Alessandra Mastronardi debutta come attrice nel 1997. Partecipa a diversi progetti tv come Il grande Torino, diretta da Claudio Bonivento, e film come Il manoscritto di Van Hecken e La bestia nel cuore. Nel 2006 la serie tv I Cesaroni, in cui interpreta il personaggio di Eva Cudicini, le dà grande popolarità. Il 16 gennaio 2007 debutta a teatro nella commedia The Prozac Family, regia di Marco Costa. Ad agosto 2007 esce nelle sale cinematografiche Prova a volare, opera prima di Lorenzo Cicconi Massi con Riccardo Scamarcio. continua https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2019/05/03/news/alessandra_mastronardi_madrina_venezia_76-225390180/?fbclid=IwAR1XhU4yXMZFp1oiXq6L_mgZLh8kXdne26KI-F7v-zujku8Sz1ZFvyI1dnU