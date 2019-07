Civitavecchia-La professoressa Rosa Maria Delli Quadri vince premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards

Ieri 1 luglio 2019 si è conclusa con la cerimonia di premiazione dei cinque vincitori la XII edizione del premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum e patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

La cerimonia si è svolta a Civitavecchia, a bordo della Cruise Roma, ammiraglia della flotta del Gruppo Grimaldi, in concomitanza con l’evento di presentazione dello stesso cruise ferry, recentemente allungato e ammodernato. L’evento è stato presentato dal conduttore Massimo Giletti e ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo istituzionale, dell'informazione e dello shipping.



La giuria internazionale del Premio, presieduta dal giornalista Bruno Vespa, è composta da importanti personalità del mondo della cultura e del giornalismo. A seguito di un’attenta valutazione, i giurati hanno assegnato cinque premi, per un valore complessivo di 50.000 euro, a Francisco Alcaide, per l’articolo intitolato “Prendere il largo”, pubblicato sulla rivista specializzata spagnola “Solo Camion”; Sarra Belguith, per l’articolo “Le donne del mare in Tunisia”, pubblicato sul quotidiano tunisino “Le Quotidien”; Giorgos Grigoriadis, per l’articolo “Daniela: La più giovane camionista ha solo 24 anni - Abbiamo viaggiato con lei per l'Italia”, pubblicato sulla rivista greca on line “Iefimerida”; Aldo Torchiaro, per l’articolo “La Crociera? È sempre più love boat”, pubblicato sul quotidiano on line “Il Digitale.it”; Rosa Maria Delli Quadri, per l’articolo “Le prime ‘Autostrade del mare’ e il turismo mediterraneo nell’Ottocento”, pubblicato sul sito della Rivista "Viaggiatori. Circolazioni, scambi ed esilio".





Il premio speciale “Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi”, istituito dalla famiglia Grimaldi in memoria del fondatore del Gruppo partenopeo, è stato riconosciuto al giornalista Sergio Luciano, direttore del mensile Economy.



Il Premio giornalistico Mare Nostrum Awards promuove la valorizzazione e lo sviluppo delle Autostrade del mare dal punto di vista economico, sociale, turistico ed ambientale. Al Concorso sono ammessi servizi giornalistici, documentari, servizi televisivi e radiofonici, reportage fotografici e inchieste presentate da autori residenti in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco.



La XIII edizione del Premio Mare Nostrum Awards sarà lanciata a settembre 2019 e si concluderà ad aprile 2020. Il relativo bando sarà visionabile - a partire dal prossimo settembre - nelle sedi degli Ordini regionali dei giornalisti e sui siti Grimaldi.