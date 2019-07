Vasto in cornice: ad Antonio Civitarese il primo premio, terzo il campobassano Antonio Mazziale

Cala il sipario sulla seconda edizione del Concorso di Pittura Estemporanea che ha avuto luogo a Vasto il 7 luglio. Bilancio positivo per l’iniziativa organizzata dall’ACM col patrocinio del Comune di Vasto e della Presidenza della Regione Abruzzo, a cui hanno preso parte trenta artisti provenienti da Abruzzo, Molise, Puglia e Campania. Cinque i vincitori che hanno riportato a casa un premio in denaro: si tratta di Antonio Civitarese di Canosa Sannita che si è classificato primo, Concetta Daidone di Pineto seconda classificata, Carmine Antonio Mazziale di Campobasso terzo classificato, Fabio Castellaneta di Castellaneta (Ta) quarto classificato - che ha ottenuto anche una coppa in qualità di artista venuto da più lontano - e Gianni Maglio di Mercogliano (Av) quinto classificato.

L’opera di Civitarese ha stregato la giuria presieduta da Antonio Narducci, Angela Ruberto e Juan Alfredo Parisse: “Ogni componente della costa rappresentata è stata realizzata con una singola pennellata ed il tutto si ricompone ad una certa distanza rendendo riconoscibile ed estremamente attraente la nota costa dei trabocchi. L’artista ha saputo, in chiave moderna e con stile personale, narrare una storia piena di affetto e considerazione verso il Vasto ed il suo territorio, meritando pienamente il risultato finale.”

Hanno ricevuto una segnalazione speciale dalla giuria altri cinque artisti premiati con una targa: Giuliano Auriti, Plinio Meriggiola, Giuseppe Pelosi, Elisa Vesce e Maria Pia Ricciardi.

La coppa dell’ACM dedicata al “Giovane artista” è andata alla vastese Carmen Abbadessa. Mentre con un piccolo trofeo è stata premiata Elisa Colantonio, giovanissima pittrice di Vasto di 7 anni. A tutti i concorrenti è stato consegnato un attestato.

Il caldo torrido di questi giorni non ha scoraggiato gli artisti che dalle prime ore del mattino hanno visitato il centro cittadino per poi scegliere il posto più adatto per realizzare i propri lavori. Moltissimi i vastesi e i turisti che nell’arco della giornata hanno avuto modo di ammirare la realizzazione delle opere e la successiva esposizione presso il chiostro dell’ex curia arcivescovile.

“Anche quest’anno la riuscita dell’evento è andata incredibilmente oltre le aspettative - ha detto il presidente dell’ACMCarlo Viggiano.Un successo scaturito da un lavoro intenso e basato principalmente sull’amore per l’arte e per la nostra stupenda città che ha accomunato me e tutti gli iscritti all’associazione ACM nel dare corpo ad un progetto che ha diverse ricadute positive sulla nostra città.”

Fra i presenti anche l’assessore Luigi Marcello e il presidente del Consorzio Vasto in Centro Marco Corvino, che si sono complimentati con gli organizzatori per la realizzazione di una manifestazione che ha contribuito a dare lustro alla città di Vasto.

La serata è stata presentata dalla giornalista Sara Del Vecchio.

L’ACM ringrazia gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento donando coppe e gadget: FarmaciaSavelli, Fratelli Belfiore, Ottica Vincitorio, Memmo abbigliamento, Gioielleria Corvino, Vini Contadi di defenza, Vivai Spadaccini, Scuola Madonna dell’Asilo.