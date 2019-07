Poesia, Anna di Lollo finalista nel concorso “Il Federiciano 2019”

Anche per quest’anno l’agnonese Anna Di Lollo sarà tra i poeti finalisti della prestigiosa XI edizione del Concorso “Il Federiciano 2019” con la poesia “A 6 gradi dall'orizzonte”. Presidenti di Giuria sono dodici artisti eccezionali, tra cui: Alessandro Quasimodo, Mogol, il poeta editore Giuseppe Aletti, Dato Magradze (candidato al Premio Nobel per la Letteratura), Hafez Haidar (Candidato al Premio Nobel per la Pace), F. Gazzè, D. Rondoni, F. Arminio e altri. Ospiti Internazionali, oltre i presidenti di giuria saranno presenti al festival: il cantautore Gianluca Grignani, Alessandro Haber, Antonella Ruggero, Alberto Fortis, Mogol e Carroccia, Vittorio Sgarbi, Rino Gaetano Band.