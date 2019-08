Neanche una in più, ecco il bellissimo brano contro la violenza sulle donne dell' artista Sobrino Coppetelli

I Molotov Cocktail nascono dalla collaborazione Musicale del Cantante Sobrino Coppetelli e del Chitarrista Paolo Izzi che compongono questo brano a quattro mani. La collaborazione artistica dei due appartenenti alle FF OO risale a tempo fa e vuole rappresentare una nuova forma di comunicazione sociale per un tema così delicato e drammaticamente attuale come la violenza in genere. Neanche una (in più) di fatto, per tutte le vittime di qualsiasi forma di violenza, è un invito alla denuncia. Fra i musicisti che accompagnano il cantante Coppetelli, il musicista agnonese Nico Sboro alla batteria. Il brano bellissimo e' accompagnato da un video dove una donna interpretata dalla brava Mirella Sessa, offesa e picchiata da un uomo, si ribella ed esce dalla trappola infernale

L'autore delle riprese del videoclip sono di un professionista della comunicazione,Carmine Scarinci. Le riprese live a cura delle "Le Cave"

Hair And Makeup: Cristian Greco. La distribuzione a cura della MEA Record Company nella persona di Angelo Anselmi che ha creduto in questo progetto

TESTO Neanche una (in più) (Coppetelli-Izzi)

Storie di madri storie di figlie e donne storie di madri storie di amori

Che amore non dà

Storie distorte di un uomo meschino storie di odio

E di un livido orrore no

Non si può

Cronache oscene figlie del male più nero perché è nascosto Il male più vero a muso duro non si può

Non puoi truccare un occhio nero

Non puoi nascondere il male osceno

Neanche una in più dovrai

Mostra il tuo sguardo e capirai

Storie bastarde figlie del male più nero perché è nascosto Il male più vero a muso dur

Non si può

Non puoi truccare un occhio nero

Non puoi nascondere il male osceno

Neanche una in più dovrai

Mostra il tuo sguardo e capirai

E tu specie bastarda figlia del male nero in questa vita o nell’altra

Avrai il posto che spero

tu specie bastarda figlia del male nero in questa vita o nell’altra

Avrai il posto che spero

Edizioni: MEA Record Company - Angelo Anselmi Editore © MEA Record Company 2019