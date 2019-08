L'amore ai tempi di Sh.Rek, domani sera proiezione all'aperto a Villa Canale per il film scritto dagli agnonesi Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco

Domani Martedi 20 Agosto alle ore 22.00 a Villa Canale, frazione di Agnone proiezione del Film "L'amore ai tempi di “SH.REK.” Un film scritto, prodotto e girato interamente in Molise. Ideato e scritto dai due agnonesi Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco insieme ad Alessandro Derviso. Quest'ultimo il regista.La pellicola arriva dopo il successo di "Oltre la linea gialla" e vede nel cast stelle di prima grandezza come Adolfo Margiotta e Carola Stagnaro. Tra gli emergenti c'è anche l'attrice di Acquaviva di Isernia Angela Rossi.

“SH.REK.” è il nome di una terapia nata negli anni 70 ma che nessuno è mai riuscito ad applicare per via di risultati sempre poco

significativi. Il dott De Angelis gli dedica tutta la vita fino a quando non capisce dove era il limite per poterla applicare chiaramente.

Trattasi di uno studio sperimentale e rivoluzionario; essa non è propriamente una terapia di coppia, ma una terapia del singolo per

e nella coppia.

SH.REK. agisce sul singolo individuo anziché sul sistema coppia, partendo dall’assunto di base che se c’è benessere

nell’individuo allora ci può essere anche all’interno della coppia.

Il film racconta in maniera divertente e allo stesso tempo profonda di coppie che sperimentano questa terapia con colpi di scena è un finale a sorpresa