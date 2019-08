Molisecinema 2019, tutti i numeri del festival itinerante che ha toccato diversi paesi

Si conclude il 22 agosto a Campomarino, con l’ultima tappa del Tour, la 17° edizione di MoliseCinema Film Festival, che è stato tra gli eventi principali del calendario “Turismo è Cultura 2019” della Regione Molise. Dopo la sei giorni di Casacalenda (6-11 agosto), la sezione itinerante (12-22 agosto) si è svolta in ben 5 comuni: Larino, Castelpetroso, Busso, Venafro e Campomarino, oltre a un evento precedente a Trivento.

Questi in sintesi i numeri della 17° edizione:

-111 titoli

-

-30 anteprime

-4 concorsi

-Oltre 100 ospiti

-2 Focus paese

-3 giurie

-Numerose

- Un nuovo libro edito per la Collana editoriale del Festival dedicato ad Alba Rohrwacher, che è stata grande protagonista del Festival

- La costituzione della Rete dei Festival dell’Adriatico insieme alle manifestazioni di Puglia, Albania e Montenegro

- 2 spettacoli dal vivo

- 3 concerti

- La mostra fotografica: “Baci nel cinema”, presenta grazie alla prestigiosa collaborazione con il Centro sperimentale di Cinematografia-Cineteca nazionale.

- Decine di incontri con i protagonisti, con sessioni di domande e risposte

- 5 presentazioni di libri

- 1 arena in DCP, 1 arena digitale, 1 sala in DCP e 2 sale digitali a Casacalenda

- 6 arene digitali nei comuni del Tour

- 3 masterclass sul racconto cinematografico

- Dimostrazioni di realtà virtuale

- Laboratori e proiezioni per bambini

- Un’ampia visibilità mediatica, con articoli e servizi sulle principali testate nazionali: Corriere della Sera, Repubblica, Il Messaggero, Ansa, Rai, etc.

- Oltre 10.000 fan sulla pagine Facebook del Festival

- Interviste agli ospiti e immagini del festival sono visibili sul canale youtube del Festival

Grande soddisfazione viene espressa dal Direttivo dell’Associazione MoliseCinema per la riuscita del Festival: “L’edizione 2019 – dicono Federico Pommier Vincelli, Salvatore Di Lalla e Cristian Ferrao in una dichiarazione - ha avuto un successo straordinario, sia in termini di offerta culturale, sempre più ampia, diversificata e di qualità, sia in termini di partecipazione, con un grandissimo afflusso di spettatori che ha affollato tutte le proiezioni e gli eventi del programma. Grazie al pubblico, agli ospiti e agli enti pubblici e privati che sostengono la manifestazione. E grazie allo splendido staff di MoliseCinema e ai cittadini di Casacalenda e degli altri comuni che hanno accolto con entusiasmo il nostro Festival”.

Il Festival ha la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli ed è organizzato dall'Associazione MoliseCinema. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è tra le manifestazioni promosse da "Turismo è Cultura 2019" della Regione Molise . È promosso inoltre dal Comune di Casacalenda. Collaborano i Comuni di Busso, Campomarino, Castelpetroso, Larino, Trivento e Venafro. Tra i partner La Molisana, Dimensione, Biosapori, Di Fonzo, La Fonte nuova, Cooperativa Koine, Cooperativa Nardacchione.

Nel catalogo del Festival sono presenti i seguenti testi di saluto:

Ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli

Presidente della Regione Molise Donato Toma

Assessore alla cultura della Regione Molise Vincenzo Cotugno

Sindaco di Casacalenda Sabrina Lallitto

Foto in allegato, interviste web, contenuti social Maurizio Cavaliere.