Pietrabbondante, poesia, colore e arte: sulle panchine delle vie principali del paese

A Pietrabbondante paese altomolisano in provincia di Isernia noto per i reperti archeologichi di notevole interesse un gruppo di ragazzi che non mancano di creatività e amore per il bello e la poesia stanno realizzando un progetto: "dipingere tutte le panchine per portare un po' di colore tra le vostre case!" cosi scrivono su un social. Le panchine vengono dipinde con colori tenui, delicati, arricchite da meravigliosi versi di grandi poeti