Il rapper agnonese Franco Vitullo al quarto disco: con un post ringrazia la famiglia e i sostenitori Pubblicato il: 05/09/2019, 19:25 | di Maria Carosella | Categoria: Arte

La bella storia del rapper 17enne, agnonese Franco Vitullo. Impegno, motivazione, sacrifici, studio, delusioni e poi il successo e la notorietà. Franco è uno dei musicisti rapper nel panorama nazionale italiano tra i più apprezzati e seguito. Si sta facendo strada anche nel panorama internazionale con la sua musica, le sue rime, talendo indiscusso.La sua storia, dai duri inizi fino ad oggi raccontata in un post facebook da lui stesso "Strana sta vita...

Sono a poche ore dal rilascio del mio quarto disco in tre anni,preso dall’ansia accendo una marlboro e ripenso a tutto .

Era il 2016,il giorno dopo la pubblicazione di resisto,firmai per MC Recordings una delle etichette più importanti nel panorama molisano emergente.

Entrai da gavetta,non sopportavo nessuno.

Ogni giorno ,con la neve o con la pioggia Sergio passava sotto casa,insieme ci confrontavamo e lui mi dava consigli su come comportarmi con B e Nico.

Lavoravo ogni giorno e ogni giorno pensavo a cambiare la mia vita , a rendere felice mia madre e mio padre .

Partecipavo alle battle per Honiro Label ,conoscevo gente con le palle in ogni momento e capivo che questa vita non è facile .

Avevo 60 follower e 10 ascoltatori,3 supporter e 100 haters,tanta voglia di crescere e zero voglia di tornare indietro .

Un mese dopo mandhala fece 1000 views in 10 minuti . Strano? Oggi siamo ancora qui,abbiamo varcato i palchi più belli e rappato nelle piazze più strette,fatto grandi cazzate e capito il senso della vita.

Lavoriamo ancora ogni giorno con costanza e i risultati si vedono giorno per giorno .

Le mie sconfitte le ho lasciate indietro e indietro non ci torno più .

Bella per tutti quelli che vogliono affondarmi ma non ve la darò vinta,state tranquilli.

Grazie a B ed Angelo senza loro niente di tutto ciò sarebbe possibile.

Grazie a mio fratello,la mia spalla,il mio punto di forza .

Grazie mamma e a papà ,sono quello che sono solo per merito vostro .

Infine grazie a voi che ogni giorno mi supportate sempre di più ,siete voi il mio sorriso . Vi amo.

Franco Ah dimenticavo fateci gli auguri Taimei ha raggiunto le 10000 views con un type beat e senza sponsorizzazioni del cazzo"

